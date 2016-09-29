Гривня буде залишатися стабільною - Гонтарева

Національний банк України планує в майбутньому продовжувати проведення валютних інтервенцій з метою стримування коливання вартості гривні. Про це під час виступу на «Українському фінансовому форумі» повідомила очільник Нацбанку Валерія Гонтарева, передає replyua.net.
«На сьогоднішній день Національний банк продовжує триматися принципу вільного курсоутворення та загладжує різкі коливання національної валюти, які зумовлені періодичними негативними чинниками», - розповіла вона. Водночас вона заявила, що в той час, коли на ринку спостерігається нестача валюти, то Нацбанк проводить торги з продажу.
«Лише за кінець літа нам вдалося задовольнити потреби українських банків приблизно на 200 мільйонів доларів США. Національний банк планує і в подальшому проводити валютні інтервенції. Це має стримати різке коливання курсу національної валюти, оскільки гривня впливає на інфляцію в Україні. І на сьогоднішній день у нас є всі передумови для цього. Станом на початок 2016 року міжнародні запаси збільшилися до 14-ти мільярдів дол., завдяки співпраці з МВФ. В подальшому ця цифра має зрости до 17-ти мільярдів, якщо МВФ надасть ще один транш для України», - зазначила Гонтарева.
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