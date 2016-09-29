Генпрокуратура Кіпру спростувала інформацію щодо організатора проведення зустрічі з Луценком

Представники Генеральної прокуратури Кіпру висловили заперечення проти того, що зустріч голови Генпрокуратури України Юрія Луценка з кіпрським колегою Костасом Клерідісом 5-го вересня була проведена завдяки втручанню народного депутата від «Блока Петра Порошенка» Грановського Олександра. Про це повідомляє прес-центр Кіпрського відомства на запит журналістів, передає replyua.net.
Представники Кіпру заявили, що зустріч відбулася завдяки організаційній роботі Генеральної прокуратури та посольства України. «Виходячи з інформацією, якою ми володіємо, дана зустріч була організована посольством України у Республіці Кіпр та Генеральною прокуратурою України», - зазначається у відповіді.
Водночас кіпрська прокуратура відхилила чутки про те, що на зустрічі був присутній Грановський. Про це розповідав заступник голови ГПУ Єнін Євген. Грановський на зустрічі нібито надавав дані про офшорну діяльність 10-ти народний депутатів України. У кіпрському відомстві зазначили, що Грановський приймав участь у зустрічі як член парламенту. Також він не ініціював обговорення жодного питання під час цієї зустрічі. Згідно з документами, Грановського не було у списку офіційної делегації. Проте пізніше посольство України заявила, що він також братиме участь у зустрічі.
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