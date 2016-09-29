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Казанский: Запад признал военную агрессию РФ в Украине

Казанский: Запад признал военную агрессию РФ в Украине
Новый доклад по Боингу не только еще раз показал, что виновной стороной является Россия, он имеет еще одну очень важную сторону. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Денис Казанский.

По словам известного блогера и журналиста, теперь Запад уже не сомневается в военной агрессии России против Украины. Казанский подчеркнул, если у переговорщиков много идей и вариантов в запасе, они снова выкрутят эту ситуацию в любую сторону, и теперь можно ставить на повестку дня вопрос о пересмотре Минских договоренностей. Более того, теперь западные страны задумаются перед тем, как потребовать от Киева выполнения этих самых договоренностей, ведь вчерашний доклад свидетельствует о том, что никаких «ЛНР» и «ДНР» по факту не существует, и на Донбассе есть только российская армия со своими БУКами.

Журналист подчеркивает, что речь идет только о присутствии российских военных на чужой, на украинской территории, и о каких выборах на Донбассе заявляет российская сторона, если она держит на востоке Украины свою армию? Также Казанский отмечает, что ему будет интересно понаблюдать за тем, как начнут выкручиваться те, кто заявлял, что на Донбассе третий год идет гражданская война.

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