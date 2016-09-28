У селах Харківської області через смертельні отруєння ввели «сухий закон»

Ще двоє людей загинули від отруєння підробленою горілкою, а в Харкові продовжують масово працювати «наливайки». Епідемія алкогольних отруєнь в Харківській області не вщухає. За минулу добу двоє нових потерпілих потрапили до лікарень. З тих, хто був госпіталізований раніше, ще двоє померли (разом – 22 смерті на Харківщині, ще вісім людей померли в Донецькій і Луганській областях). Тим часом прокуратура встановила підозрюваного у виробництві контрафакту – ним виявився 27-річний харків'янин. Але заарештувати його не вдалося, повідомляє replyua.net, з посиланням на «Вісті».
«Горілчана епідемія» в області поступово йде на спад, але люди продовжують гинути від неякісного алкоголю. У середу в лікарні поступили двоє нових постраждалих – з Барвінківського району та Харкова. На даний момент в лікарнях перебувають 22 особи. У Фіскальній службі підозрюють: це ще не кінець. «Люди до цього могли купити партію горілки, вона стоїть вдома. Заклик не вживати до деяких громадян не доходить», - заявив перший заступник начальника облуправління Андрій Бежанов.
У селах, де люди труїлися сурогатом, ввели «сухий закон». У селі Охрімівка Вовчанського району, де був зафіксований перший випадок смерті, міцні алкогольні напої не продаються. Така ж ситуація і в Іванчуківці Ізюмського району.
«У нас три магазини: один закрили відразу – там, де люди купували цей отруєний алкоголь, в двох інших заборонили продавати з 22 вересня. Медики ходили по дворах і розповідали, щоб не вживали», - повідомили в Охрімовецька сільраді. Втім, і в районному центрі – в Вовчанську, і в інших населених пунктах горілку і коньяк продовжують продавати. У Харкові – суперечлива реакція на масові смерті від алкоголю. У соцмережах і на форумах городяни пишуть про те, що «наливайки» на ХТЗ і в інших районах сьогодні в терміновому порядку закрилися, але в районі станції метро «Завод імені Малишева» перехожі помітили чарочну, де 100 грамів горілки і коньяку можна купити за 6 грн, а за 175 грн можна придбати цілих 5 літрів алкоголю. Свідомі громадяни пишуть звернення на сайт police.kh.ua і сподіваються, що патрульні прикриють всім відомі точки з контрафактом.
«У кіоску навпроти АТС, по проспекту Л. Свободи, 31а, продають сурогатні спиртні напої. Торгівля проводиться цілодобово. Алкоголь реалізується в пластиковій і скляній тарі», - пише небайдужий харків'янин і просить у поліцейських демонтувати кіоск. У Главку повідомляють: почали рейди по «наливайках».
Експертизи алкоголю, який забрали з магазинів, ще йдуть, але, за попередньою інформацією медиків, напої містили небезпечну отруту – метиловий спирт. Тим часом співробітники прокуратури за допомогою Фіскальної служби та СБУ встановили ймовірного виробника спиртного. Підозра лягла на 27-річного харків'янина. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням для обрання для нього запобіжного заходу.
«Оскільки в даний час місце знаходження фігуранта виробництва невідомо, винесено постанову про розшук», - розповів начальник відділу прокуратури Харківської області Артур Оганисян.
В ході розслідування правоохоронці провели три обшуки в місцях, де, ймовірно, вироблявся алкоголь, вилучили чотири тонни спиртовмісної рідини. У підпільному цеху алкоголь розливали як в пляшки, так і в тетрапак. Знайшли і канал поставки сировини – це сусідній з Харківською областю регіон. Не виключено, що неякісний спирт могли завозити контрабандними шляхами з Росії – в спеціально переобладнаних автомобілях по типу легковиків-бензовозів.
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