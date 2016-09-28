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Дані ВООЗ: Україна - лідер у кількості смертей через брудне повітря

Дані ВООЗ: Україна - лідер у кількості смертей через брудне повітря
Україна займає перше місце у рейтингу смертності від забрудненого повітря у відносній та абсолютній численності населення. Як повідомляє replyua.net, відповідно до результатів проведеного дослідження ВООЗ, лише за 2012 рік в наслідок забрудненого повітря в Україні померло понад 54.5 тисяч людей.

За статистикою, яку оприлюднили в The Gurdian, на 100 тисяч осіб в Україні від шкідливих викидів у атмосферу щорічно помирає 120 осіб. Забруднене повітря в Україні, яким ми дихаємо, спричинює майже в 5 разів більше смертей, ніж у Вануату, Фінляндії, Ліберії, Канаді та Ісландії разом взятих, які вважають одними з найчистіших країн у світі. У «переможна п’ятірку» за кількістю смертей від брудного повітря крім України потрапила Болгарія, Білорусь, Російська Федерація та Боснія і Герцеговина. Така страшна тенденція серед пострадянських країн, за словами експертів, тісно пов’язана з залишеними після розпаду Радянського Союзу об’єкти важкої промисловості, які в основному і являються головними факторами забруднення не тільки повітря, але й усього навколишнього середовища. За результатами дослідження можна зрозуміти, що найбільше забруднення атмосфери спричинюють автомобілі, вугільна промисловість та переробка сміття.

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