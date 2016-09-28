Одна з політичних сил дуже хоче перевибори, тому починає затівати теми з референдумами – аналітик «Опори»

Як передає replyua.net, сьогодні партія «Батьківщина» оголосила про старт руху на підтримку всеукраїнського референдуму щодо продажу землі. Будуть збирати підписи. На думку аналітика Громадянської мережі «Опора» Олександра Клюжева, це вагомий сигнал до того, що декому конче необхідні перевибори, тому й затівається гра в референдуми.
«Ось вам прогноз на майбутнє. Буде ще одна сила, яка ініціюватиме референдум, але тільки про Донбас. ЦВК до цього часу не зазнає оновлення, але залишатиметься працездатною і ефективною, а тому рішуче ініціюватиме ініціативу про проведення двох референдумів в один день, керуючись професійним обов’язком забезпечувати економію бюджетних коштів, які можна буде направити на перші вибори в об'єднаних громадах, оскільки уряд про бюджетні асигнування на ці питання періодично забуває, займаючись безперервно реформою децентралізації», – написав Олександр Клюжев.
За його словами, люди отримають два бюлетеня. У першому бюлетені щодо землі буде чотири питання на вибір свідомого виборця: 1) землю не продавати; 2) землю продавати; 3) землю не продавати, але частину можна, особливо хорошим людям; 4) землю продавати, але частину лишити хорошим людям.
У другому бюлетені щодо Донбасу буде теж чотири питання: 1) залишити без статусу; 2) статусом «наділіть»; 3) мінські угоди не визнавати і Америка нам допоможе; 4) змінити межі України шляхом побудови стіни, макет стіни спитати у Трампа. Державна типографія наплутає із змістом бюлетенів, а тому люди матимуть можливість проголосувати в бюлетені про Донбас за варіант «Землю не продавати, але частину можна, особливо хорошим людям». Натомість в бюлетені про землю масовою може стати підтримка варіанту «залишити без статусу».
«ЦВК на чолі вже сивочолого Охендовського встановить результат, але волевиявлення не будуть вважати легітимним, оскільки у НАБУ досі є питання до амбарної книги в умовах незавершеної експертизи відповідних підписів», – наголосив аналітик.
Підсумовуючи вище зазначене, Клюжев зауважив – якщо починають ініціювати референдуми за самою народною із народних ініціатив, то питання позачергових виборів для декого є дуже актуальним. Але, безумовно, нарощування рейтингу на темі референдуму про Донбас буде більш цинічним і маніпулятивним, резюмував він.
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