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Кримський "суд" оштрафував Умерова за діяльність у Меджлісі

Кримський "суд" оштрафував Умерова за діяльність у Меджлісі
«Районний суд» окупованого Криму оштрафував замісника глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова за участь в зустрічах Меджлісу. Про це він особисто повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, передає replyua.net.

«Після того, як було складено адміністративний протокол РВВС, мене запросили зайти до Бахчисарайського районного суду, де суддя Скісов прийняв рішення, назвавши мене винним у вчиненні адміністративного правопорушення за частиною 1-ю статті 10.28 та призначив виплатити штраф у розмірі 750 російських рублів», - розповів Умеров.

«Простіше кажучи мене визнали винним за те що я приймав участь у засіданнях Меджлісу кримськотатарського народу. Тобто моя законна діяльність на погляд «влади» анексованого півострова являється незаконною», - зазначив громадський діяч. Як зазначалося раніше, 28-го вересня замісник керівника Меджлісу Ільмі Умеров повідомив, що його просять невідкладно з’явитися до відділку місцевої «поліції» у окупованому Криму. Представник кримськотатарського народу обурений таким судовим рішенням і вважає його актом дискримінації у свою сторону перед народом Криму. Як відомо, російські окупанти утримували Умерова 3 тижні в психіатрії, звинувачуючи його у антидержавних закликах проти РФ.

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