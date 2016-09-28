Луценко розповів про результати "антикорупційної діяльності"

Наразі у судах на розгляді знаходиться 143 кримінальних проваджень щодо порушень представників силових структур України. Про це сьогодні, 28-го вересня, під час свого виступу на прес-конференції повідомив голова Генеральної прокуратури Юрій Луценко, передає replyua.net.
«На сьогоднішній день в судах знаходиться 143 кримінальні справи щодо працівників силових відомств, які притягуються до відповідальності з травня по серпень поточного року. Серед них 100 справ щодо поліцейських, 28 – представники фіскальної служби, 10 - прокурори та 5 справ проти працівників Служби безпеки України», - зазначив генпрокурор.
«А це ніщо інше, як стабільна та надійна база для співпраці. Кожен очільник свого відомства дав чітку обіцянку не покривати «своїх» працівників, яких було затримано під час хабарів, корупційної діяльності чи порушення присяги. Вони будуть відповідати перед законом», - запевнив Луценко. Як зазначалося раніше, голова ГПУ на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомляв про те, що сьогодні силовики його відомства затримали одного з прокурорів Генпрокуратури та адвоката, які вимагали неправомірну винагороду від підприємця для закриття проти нього кримінальної справи.
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