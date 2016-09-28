В Украине начнут перерабатывать отходы по европейским технологиям

В пресс-службе Минрегионстроя заявили о том, что в сфере переработки бытовых отходов будут внедрены новейшие технологии, и толчок для этого дал опыт стран Европы в том, что касается объединения административных и финансовых ресурсов общин.
По информации replyua.net, в пресс-службе Министерства отметили, что реформы в этой отрасли будут возможными только после того, как в Украине усовершенствуют законодательство, и, в первую очередь, необходимо принять закон о демонополизации рынка услуг захоронения и переработки бытовых отходов. Также в сообщении говорится о том, что стоимость услуг по вывозу бытовых отходов населению могут снизить в два раза, если предприятия станут отделять из состава отходов ресурсоценные компоненты. Об этом рассказал Максим Баринов, глава Управления благоустройства территорий и коммунального обслуживания ведомства.
По его словам, реформирование этой отрасли будет возможным только после изменения в законодательстве. Нужно вводить европейский принцип расширенной ответственности производителей через законодательство Украины, подчеркнул Баринов.
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