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Колишнього представника Мартиненка призначили в ГПУ

Колишнього представника Мартиненка призначили в ГПУ
Колишнього заступника Мартиненка Миколи призначили на посаду замісником керівника одного з Департаментів Генеральної прокуратури України. Про це сьогодні, 28-го вересня, повідомляє прес-центр ГПУ, передає replyua.net.

Відповідно до тексту інформаційного листа Генпрокуратури, Михайла Володимировича Лєдовських було призначено замісником керівника Департаменту по нагляду за виконанням законів за кримінальним провадженням та координації діяльності правоохоронців. Дане рішення було ухвалене в середу. Призначенці запевняють, що колишній заступник депутата володіє достатнім знанням та досвідом для даної посади. Тим більше, що його кандидатуру рекомендували впливові люди. На нього покладається висока довіра як на людину і як на професіонала в своїй справі. Його робота буде оцінена через кілька тижнів.

Лєдовських Михайло колись працював помічником колишнього народного депутата двох скликань Мартиненка Миколи. Це схоже на ситуацію з діючим депутатом Верховної Ради від «Народного фронту» Оленою Володимирівною Лєдовських. Вона з 2011 року являється головним керівником благодійної організації Миколи Мартиненка. Відповідно з інформацією з реєстру, вона і досі займає цю посаду.

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