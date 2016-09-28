У "Домодєдово" затримали колишнього очільника київської ДАІ

Правоохоронні органи Російської Федерації на території московського аеропорту «Домодєдово» затримали колишнього керівника київської Державної автоінспекції Макаренка Миколу, який був оголошений у міжнародний розшук у зв’язку з підозрою у корупційній діяльності. Про це сьогодні, 28-го вересня, розповідає агентство «Українські новини», посилаючись на власні інформаційні джерела у МВС, передає replyua.net.
«Перед цим він намагався сховатися у Ялті, після чого прибув до Москви, і вже знову кудись збирався. Правоохоронці затримали його в аеропорту «Домодєдово», - зазначили у МВС. За словами співрозмовника, Макаренко вже затриманий та готується до екстрадиції в Україну.
В той самий час джерело повідомило, що колишній ДАІ-шник пропонував російським правоохоронцям неправомірну винагороду в обмін на свою свободу. Наразі Україна готує необхідний пакет документів для повернення Макаренка на Батьківщину для того, щоб він міг сповна відповісти перед законом. Перед цим, 23-го вересня поточного року Печерський райсуд міста Київ обрав для Макаренка запобіжний захід у вигляді арешту заочно, згідно з законом. Як зазначалося раніше, ще навесні минулого року Макаренка було оголошено у всеукраїнський розшук через підозру у хабарництві.
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