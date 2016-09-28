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СЦКК каже, що Україна готова до розведення сил

СЦКК каже, що Україна готова до розведення сил
Спільний центр по контролю та координації повідомляє, що відведення озброєння та військ буде проходити відповідно до встановлених домовленостей тристоронньої контактної групи. Проте водночас немає ніякої інформації про те, чи виконуються домовленості вже зараз. Про це розповів голова української сторони в СЦКК генерал-майор Кременецький Борис, повідомляє прес-центр штабу АТО у соціальні мережі Фейсбук, передає replyua.net.

Він зауважив, що відведення Збройних сил та засобів української сторони у відповідних зонах буде проходити в рамках «Рамкового рішення». При цьому всі пункти домовленостей будуть виконуватися чітко та безкомпромісно. Початкова умова – це повне припинення вогню на протязі семи діб у кожній конкретній зоні, які зазначені у спеціальному додатку для даного рішення. Наступна умова – це безперешкодний нагляд з боку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за виконанням угод.

«СЦКК намагається максимально сприяти процесу розведення сил та забезпечити якісний та безперешкодний доступ до всіх ділянок спостерігачам ОБСЄ. Також наша задача – забезпечити безпеку для СММ. Також варто зазначити, що українська сторона (армія) чітко виконує Мінські домовленості щодо повного припинення вогню», - наголосив Кременецький.

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