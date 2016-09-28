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Пономарь: очень важный день и важные новости

Пономарь: очень важный день и важные новости
На календаре середина рабочей недели и сегодня очень большой день. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, сегодня все с нетерпением ждем обнародования репорта по малайзийскому Боингу, сбитому Россией. Пономарь отмечает, что уже давно все понятно, даже известны фамилии, но официальный рапорт нужно обнародовать обязательно, - и это надо для тех, кто собирается подавать иски.

Понадобится официальная бумага, чтобы можно было узнать, какой стране и кому лично нужно предъявлять иски. Кроме того, пишет эксперт, появилась очень неожиданная и интересная новость по Сирии. РФ все-таки обнародовала полный текст соглашения, заключенного с Соединенными Штатами, однако стороны ранее договаривались о секретности этих документов. Теперь уже все равно, прочитают все соглашение или нет, поскольку его с самого начала можно было считать нерабочим.

Пономарь отмечает, что с сегодняшнего дня новости об Асаде станут еще горячее. Последняя новость-бонус: из США в Шотландию прибыл первый танкер, перевозящий сланцевый газ. Новостей сегодня немного, добавляет эксперт, но они все очень важные, как для Украины, так и для всего мира.

Горячая тема: С 1 октября украинцам придется платить большие штрафы
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