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Агент российских спецслужб осужден в Украине к 14 годам лишения свободы

Агент российских спецслужб осужден в Украине к 14 годам лишения свободы
Пресс-центр СБУ сообщает сегодня о том, что Винницкий городской суд завершил процесс над агентом разведывательных служб РФ, который вел преступную деятельность на территории Украины, и вынес обвинительный приговор. Теперь осужденный проведет четырнадцать лет в местах лишения свободы – об этом передает replyua.net.

При рассмотрении дела суд принял во внимание материалы досудебного расследования, проведенного сотрудниками СБУ в Донецкой области. Как выяснилось в ходе следствия, осужденный, являющийся гражданином Украины, в марте прошлого года был перевербован российским спецслужбами. Вербовку преступника произвел Ренат Биктагиров – сотрудник разведывательной службы Генерального штаба Министерства обороны РФ. По его указанию он вел сбор разведданных о точках дислокации, также перемещениях вооружений и сил ВС Украины, в частности, выполнявших задания в зоне АТО.

Полученная информация использовалась ГРУ Генштаба Минобороны РФ и ее спецслужбами для планирования нападений на украинских военных, а также получения контроля над населенными пунктами Украины в так называемой «серой зоне», с использованием прикрытия террористов из «Донецкой народной республики».

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