Для Украины и Грузии будет действовать особая норма приостановления безвизового режима – эксперт

Решение комитета Европарламента о безвизовом режиме для Украины – это позитивный, но не финальный шаг. Об этом в эфире Громадське радио рассказал руководитель европейских программ общественной организации Интерньюз Владимир Ермоленко, передает replyua.net.
«Стоит понимать, что это еще не последний шаг и не последняя фаза в процедурах ЕС. Еще нас ждет пленарное заседание Европарламента, которое будет в конце октября. И еще этот вопрос должны рассмотреть министры иностранных дел стран ЕС. Это тоже должно быть в октябре. То есть это решение не является окончательным, но оно положительное и дает сигнал, что в Европарламенте нас поддерживают. Я думаю, что на пленарном заседании проблем не будет. Более проблемным может оказаться заседание совета министров иностранных дел, потому что там не все так очевидно. Но, если все будет хорошо, то со следующего года безвизовый режим может стать реальностью», – отметил Владимир Ермоленко.
По его словам, не все так очевидно сейчас, потому что существуют другие соображения в стран-членов ЕС. Мы знаем, что ЕС сейчас сталкивается с мощными мигрантскими волнами. Нет таких стран, которые откровенно против «безвиза» для Украины. Они все более менее «за», но сейчас думают о том, как обезопасить себя. Поэтому сейчас параллельно идет процесс обновления правил приостановки безвизового режима для стран, которые нарушают его нормы. Скорее всего, до того, как примут безвизовый режим для Украины и Грузии создадут специальную норму, нарушая которую можно лишиться «безвиза». Но есть основания ожидать, что этот процесс завершится в октябре-ноябре.
«Как раз по этим правилам и идут переговоры внутри ЕС. Их пытаются ужесточить. Здесь вопрос заключается в том, что Украина прошла через очень много этапов: борьба с коррупцией, электронное декларирование имущества, чтобы получить безвизовый режим. И если страна будет делать шаги назад, то безвизовый заберут. Это может тоже произойти. Поэтому нашей стране обязательно нужно это учесть», – резюмировал эксперт.
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