валюта
СпецтемаКобзон сделал самое неожиданное заявление о Крыме

Для Украины и Грузии будет действовать особая норма приостановления безвизового режима – эксперт

Для Украины и Грузии будет действовать особая норма приостановления безвизового режима – эксперт
Решение комитета Европарламента о безвизовом режиме для Украины – это позитивный, но не финальный шаг. Об этом в эфире Громадське радио рассказал руководитель европейских программ общественной организации Интерньюз Владимир Ермоленко, передает replyua.net.

«Стоит понимать, что это еще не последний шаг и не последняя фаза в процедурах ЕС. Еще нас ждет пленарное заседание Европарламента, которое будет в конце октября. И еще этот вопрос должны рассмотреть министры иностранных дел стран ЕС. Это тоже должно быть в октябре. То есть это решение не является окончательным, но оно положительное и дает сигнал, что в Европарламенте нас поддерживают. Я думаю, что на пленарном заседании проблем не будет. Более проблемным может оказаться заседание совета министров иностранных дел, потому что там не все так очевидно. Но, если все будет хорошо, то со следующего года безвизовый режим может стать реальностью», – отметил Владимир Ермоленко.

По его словам, не все так очевидно сейчас, потому что существуют другие соображения в стран-членов ЕС. Мы знаем, что ЕС сейчас сталкивается с мощными мигрантскими волнами. Нет таких стран, которые откровенно против «безвиза» для Украины. Они все более менее «за», но сейчас думают о том, как обезопасить себя. Поэтому сейчас параллельно идет процесс обновления правил приостановки безвизового режима для стран, которые нарушают его нормы. Скорее всего, до того, как примут безвизовый режим для Украины и Грузии создадут специальную норму, нарушая которую можно лишиться «безвиза». Но есть основания ожидать, что этот процесс завершится в октябре-ноябре.

«Как раз по этим правилам и идут переговоры внутри ЕС. Их пытаются ужесточить. Здесь вопрос заключается в том, что Украина прошла через очень много этапов: борьба с коррупцией, электронное декларирование имущества, чтобы получить безвизовый режим. И если страна будет делать шаги назад, то безвизовый заберут. Это может тоже произойти. Поэтому нашей стране обязательно нужно это учесть», – резюмировал эксперт.

Горячая тема: С 1 октября украинцам придется платить большие штрафы
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
27 сен 2016
11206

Павло Правий: Зачистка в «ЛНР» – спроба відрубати кінці, які ведуть до Юлії Тимошенко

Зачистка усіх, хто 2014 року робив «Русскую весну» в Луганську триває. На переконання українського блогера Павла Правого «чистять» усіх, хто хоч щось знав, або хоча б теоретично міг знати про те, що

27 сен 2016
8619

Пономарь: главная новость этого дня

На календаре вторник очень насыщенной недели, и сегодня новостей совсем немного, но есть одна, которая очень важна для Украины. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет


Свежие новости

На плато Ай-Петри снесут все постройки

Теракт в Германии: на этот раз взорвали мусульманских мигрантов

Вбивці патрульних в Дніпрі обрали запобіжний захід

Для Украины и Грузии будет действовать особая норма приостановления безвизового режима – эксперт

СБУ блокировала попытку "тихой федерализации" Украины

У Мексиці живе перша дитина, народжена від трьох батьків

В Мексике родился первый в мире ребенок от трех родителей

Торжество російського правосуддя: в Уфі засудили чотирирічного хлопчика

Сотник прокомментировал важнейшие события в России в прямом эфире

Росія стрімко поринає в Середньовіччя

Олександр Сотник: Ще одна неприємна новина для Кремля

К 2050 году полностью исчезнет одна из европейских наций

В Раді немає депутатів, які підтримають особливий статус Донбасу, бо це буде хрест на їхній кар’єрі – Олег Саакян

Чудові новини з США

Не допомогло: Парасюк розповів, як три місяці каявся в монастирі

Швейцарці знову дивують

Решение о Brexit ведет к политическому расколу Великобритании

Появится ли в Украине эффективная система кибербезопасности?

Портніков: Українці занадто переймаються «безвізом», забуваючи, що це звичайна бюрократія

Експерт розповів як Україна і Росія «грають в неповноцінності»

 Новости за день