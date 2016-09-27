СБУ блокировала попытку "тихой федерализации" Украины

Служба безопасности Украины задержала во Львове преступника, пытающегося подкупить депутата областного совета. По мнению силовиков, задержанный работает на проект так называемой «тихой федерализации Украины» - об этом передает replyua.net.
Пресс-служба СБ Украины сегодня заявила о задержании с поличным мужчины, пытавшегося передать пятьдесят тысяч гривен чиновнику из Львовского областного совета за то, что он внесет на рассмотрение сессии органа местного самоуправления проект необычного решения. Это решение должно было содержать обращение депутатов Львовского областного совета к высшим органам государственной власти Украины о предоставлении региону специального экономического статуса, а также изменении бюджетного законодательства с тем, чтобы облсовет мог сам устанавливать виды и размер местных налогов и сборов.
Как сообщает СБ Украины, это уже не первый подобный случай в нашей стране. В частности, проект «тихая федерализации» впервые был замечен еще летом текущего года и был блокирован спецслужбами Украины. Попытки подобного подкупа чиновников случались и в других населенных пунктах. По факту задержания открыто уголовное производство, ведется следствие. Также правоохранительные органы решают вопрос об избрании меры пресечения.
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