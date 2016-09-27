В Раді немає депутатів, які підтримають особливий статус Донбасу, бо це буде хрест на їхній кар’єрі – Олег Саакян

Що відбувається на лінії розмежування на Донбасі після початку відводу озброєння і, чому активізувалися розмови про «Особливий статус Донбасу» в ефірі «Громадського радіо» розповів політичний аналітик Олегом Саакян, передає replyua.net.
За словами Олега Саакяна, дуже схоже на те, що ситуація тупикова і конфлікт низької інтенсивності може в замороженому вигляді тривати дуже довго. І навіть, якщо ми говоримо про відведення військ, то це не є навіть кроком до вирішення конфлікту. Це лише тактична домовленість між двома сторонами, виходячи з їх інтересів. Тому що ці точки не носять ніякого військового навантаження і інтересу, в яких на сьогоднішній момент як одній, так і іншій стороні вигідне заморожування ситуації.
«Ми сьогодні маємо справу з конфліктами в різних політичних площинах. Тут і геополітичний конфлікт, в якому Росія бореться за власне визнання як одного з полюсів впливу світового масштабу, і національний конфлікт – війна Росії проти України, і конфлікт пострадянського надбання і сьогоднішньої України. На геополітичному рівні ми повинні створити власний порядок, на якому Україна буде впливати на геополітичні процеси. А він може формуватися тільки з позиції рішень, а не з позиції жебрацтва і жертви. Геополітика дуже цинічна, і те, що у нас сприймають емоційно всі втрати на нашій війні, для західного політика є лише статистикою. На Україні світ клином не зійшовся. На другому рівні – конфлікту між Росією і Україною. Потрібно чітко розуміти, що Росія – суб'єкт цієї війни, з якої потрібно чітко будувати діалог на тій мові, яка Росією буде розумітися. Якщо вона розуміє лише мову сили, то на такій мові і потрібно говорити. У нас часто говорять про гібридну війні, і поки ми будемо шукати асиметричні їй рішення, нас можуть простим прямим хуком укласти в нокдаун. Що стосується третьої площині, то тут суб'єктом переговорів є українські громадяни. Якщо частина еліти налаштована на швидкі темпи модернізації, то потрібно розуміти, що не все суспільство може крокувати в унісон. Інформаційна і культурна політика повинна бути спрямована на всіх громадян, щоб максимально сприяти єднанню», – розповів Олег Саакян.
Аналітик також розкритикував презентацію програми по деокупації, яка, на його думку, писалася більше в РНБО, а не експертами. У цій програмі відсутнє альтернативне бачення. Вона більше спрямована на відновлення інфраструктури, а не на переосмислення. А вона повинна запропонувати альтернативну картину світу людям, яка буде перпендикулярна «русскому миру». Люди повинні отримати свій сенс і мрію. І для різних цільових аудиторій потрібно правильно донести мету, пояснити її. Тому що красива ідея без пояснень в простих формах так і залишиться ідеєю.
«Наприклад, я спілкувався з маріупольськими металургами, які дивувалися, навіщо нам та Європа, вона далеко, нас туди особливо і не беруть, а Росія поруч. Я їм поставив запитання, чи подобається їм їхні умови праці на заводі Ілліча? Вони задумалися. А потім запитав, чи хотіли б вони працювати на заводі Volkswagen, як в Європі, де абсолютно інші умови праці та заробітна плата? На що вони відповіли, що таку Європу вони хочуть», – зазначив експерт.
Останнє дослідження центру Розумкова від 14 вересня показало, що особливий статус Донбасу не підтримує 50% українців. На переконання Олега Саакяна, такі тенденції можуть навпаки викликати пресинг з боку Заходу. Ми повинні розуміти, що французькі та німецькі політики відповідають за свої вчинки і слова в першу чергу перед своїми виборцями. І, наприклад, у пана Штайнмайєра є всі шанси стати наступним канцлером Німеччини, той же Еро – людина Олланда, у якого не все добре з політичними шансами. І, складається враження, що західні лідери взяли курс на перекладання відповідальності за війну на сході України. І в даному випадку наведена соціологія дає для них люфт діяльності, тому що сьогодні для поправки в Конституції про особливий статус в Україні немає політичної волі і немає однозначної позиції в суспільстві. Значить вони можуть тиснути більше, граючи на своєму електоральному полі, резюмував експерт.
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