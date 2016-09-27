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Уйдет ли Гонтарева в отставку?

Уйдет ли Гонтарева в отставку?
Как передает replyua.net, на веб-портале Верховной Рады Украины 20 сентября была зарегистрирована электронная петиция, негативно оценивающая работу Главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и самого регулятора в целом.

В тексте петиции указывается, что причиной такой оценки работы чиновника является обвал гривны и углубление инфляции и непрозрачная, предвзятая в пользу отдельных финансовых структур процедура рефинансирования. В связи с этим инициаторы петиции предлагают признать работу НБУ неудовлетворительной, а Главе НБУ Гонтаревой высказать недоверие. Также авторы документа требуют создания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по указанным вопросам проверки деятельности НБУ.

За неделю существования петиции ее подписали только 86 человек из необходимых 25 000 тысяч для ее рассмотрения украинским парламентом. В то же время, у этой петиции максимальное число подписей по сравнению с другими, также поданными через систему электронных петиций на данный момент. Голосование будет проходить до 20 декабря 2016 года, а это значит, что его конца осталось восемьдесят три дня. Автором петиции является Довгаль Александр Петрович

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Важное за день
27 сен 2016
7804

Пономарь: главная новость этого дня

На календаре вторник очень насыщенной недели, и сегодня новостей совсем немного, но есть одна, которая очень важна для Украины. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет


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