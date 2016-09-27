У Києві готуються заборонити продаж алкоголю вночі

Секретарем Київської міської ради Прокопівим Володимиром було ухвалене рішення щодо заборони продажу алкогольних, слабоалкогольних та пивних напоїв у місцях фіксованого продажу, окрім закладів ресторанного типу. Заборона на продаж алкоголю буде діяти з 23-ї по 10-ту годину. Про це сьогодні, 27-го вересня, він розповів під час розмови з кореспондентами, інформує replyua.net.
В той самий час Прокопів зауважив, що даний документ був переданий на підпис до мера Києва та керівника Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Як зазначалося раніше, перед цим, 22-го вересня поточного року, Київська міська рада ухвалила заборону на продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у нічний період доби. Це стосується магазинів та торгових мереж, проте не стосується ресторанів та кафе. Причиною такої заборони стало бажання київської влади зменшити кількість подій, пов’язаних з розпиванням алкогольних напоїв у нічний час. Проте, як зазначають соціологи та експерти в галузі психології, для максимальної ефективності запобігання пригод, особливо нічних ДТП через пияцтво потрібно обмежити продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у будь-яких публічних місцях.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter