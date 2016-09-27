В Украине ликвидируют Высший совет юстиции

Как сообщает replyua.net, на рассмотрении Верховной Рады Украины находится проект закона, предусматривающий ликвидацию Высшего совета юстиции. Инициатором законопроекта выступил Президент Украины.
Проект Закона «О Высшем совете правосудия» был внесен в Верховную Раду Украины Петром Порошенко 23 сентября 2016 года. Сегодня он был передан на рассмотрение 27 комитетам Верховной Рады Украины практически по всем направлениями законопроектной работы, которые проведут его анализ и дадут свои заключения. В связи с тем, что этот проект был определен Президентом как «безотлагательный», он будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады Украины в ближайшее время. Его переходные положения предусматривают ликвидацию Высшего совета юстиции – его полномочия будет выполнять новый государственный орган.
Проект закона предусматривает юридические статус, порядок формирования и осуществления деятельности Высшем советом правосудия. По мнению разработчиков, введения этого проекта в силу обеспечит упорядоченность судебной системы Украины, устранит дублирование полномочий ее элементов, а также создаст эффективный и прозрачный механизм принятия решений, в том числе касательно судейской карьеры. В пояснительной записке указывается: «Отныне каждый будет уверен в том, что все кадровые и дисциплинарные вопросы судейского корпуса будут решаться в соответствии с понятными и прозрачными правилами политически нейтральным и независимым органом».
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