У LB.ua з'явився текст підозри на Онищенка

В Інтернеті з’явився текст підозри народному депутату Олександру Онищенку, який розробили представники Генеральної прокуратури України. Дані матеріали, які Генпрокуратура передала до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, були опубліковані у виданні LB.ua, передає replyua.net.
Перед цим САП вже вручала підозру Онищенку за посередництва його родичів та адвокатів. Зазначається, що даний документ, який було отримано в джерел у Генпрокуратурі і було направлено до Антикорупційної прокуратури для подальших процесуальних дій. «В той самий час, як стало відомо, працівники САП вносили деякі зміни у підозру Онищенку. На даний момент про те, які саме зміни було внесено нічого не відомо», - йдеться у повідомленні.
Тобто документ, який з’явився у мережі, не містить у собі поправок від антикорупційної прокуратури і являється «сирим». Дана підозра розміщається на 80-ти листах формату А-4. І всі вони знаходяться у розпорядженні редакції. «Ввесь документ досить об’ємний – близько 80 сторінок. Ми ж розмістили лише деякі з них – початок та кінець», - повідомляє агентство. Як зазначалося раніше, нардеп Онищенко наживався на незаконній діяльності з газом ПАТ «Укргазвидобування».
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