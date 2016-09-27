Росія витрачає на інформаційну війну найбільше у світі – українські експерти

Кремль не шкодує грошей на свою пропаганду проти України та країн Заходу, щорічно збільшуючи фіксування, яке в середньому складає близько 4 мільярдів доларів на рік. Про таку суму повідомили українські експерти ініціативи «Інформаційний опір». Інформаційна війна повністю фінансується безпосередньо з російського держбюджету. Завдяки таким сумам, кажуть експерти за інформацією, Росія де-факто вже домоглася повернення до біполярного світу, як під час Холодної війни – принаймні, в головах постійної аудиторії російських ЗМІ, повідомляє replyua.net, з посиланням на радіо «Свобода».
На думку політолога Євгена Магди, чим далі на Захід, тим менше розуміння у людей, що таке гібридна і інформаційна війна. Для України важливо донести до світу цю інформацію.
«Першочерговим завданням є донесення до країн і громадян Європи того, що відбувається в Україні. Вивчаючи ситуацію в Україні, вони повинні підготуватися до негативного для себе розвитку подій. У нас можна повчитися життя в системі координат «зрада-перемога». З мого досвіду, багато громадян Європи перебувають у стані священної наївності по відношенню до російських пропагандистів. Наприклад, референдум в Нідерландах з приводу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС це показав. Там був несподіваний сплеск в зборі підписів за проведення референдуму. Там проводилися не завжди законні методи агітації. Але голландське суспільство проковтнуло це, навіть не скривившись. Думаю, що один з уроків, який Україна може дати європейцям, - це те, що війна відбувається не тільки на полях битв. Це війна не тільки за території. Це війна за наші з вами мізки, за наше з вами свідомість », - говорить Магда.
На думку політолога, з точки зору ресурсів ні Україна, ні ЄС не здатні боротися з російськими пропагандистськими каналами.
«Не треба лоб в лоб протидіяти російській пропаганді. З тієї простої причини, що адекватних ресурсів ні в України, ні у ЄС на це немає. Просто Росія може собі дозволити викидати на пропаганду астрономічні суми. Наприклад ЄС не може створити європейський канал, який вів би хоча б відповідну агітацію, я не говорю про пропаганду. Який переконував би в цінності Європейського Союзу. Немає такої політичної волі, такого рішення. Тому потрібні цікаві ходи: вірусні повідомлення, комп'ютерні ігри, ролики. Повинна бути правда упакована в сучасну упаковку», - вважає він.
Крім того, на його думку, на хвилі політичної нестабільності в Європі і США, Росія тільки посилить інформаційний тиск. «Україна – не кінцева мета Путіна в гібридній війні. Опір України дуже несподіваний для Росії, адже там не очікували, що Україна переживе 2014 рік у такому вигляді. Поки Україна бореться, інші країни можуть відточувати свою інформаційну політику і готуватися до можливої агресії. Зараз ми входимо в період такої ось політичної турбулентності, адже незабаром президентські вибори в США, у Франції, вибори в парламент Німеччини. Рік буде досить нестабільний. Путін, як я розумію, хоче дочекатися зміни лідерів. Він хоче, щоб ті, з ким він не здатний домовитися, помінялися на тих, з ким домовитися можна», - розповів Євген Магда.
Керівник напрямку нових медіа громадської організації «Інтерньюз Україна» Віталій Мороз підтримує свого колегу та вважає: «Тактика Росії дуже цікава з точки зору досліджень, тому що журналісти звикли працювати в режимі розповідання фактів. Якщо дивитися на Росію, то вона працює на те, щоб розмити поняття добра і зла, правду і неправду. Вони грають за принципом постмодернізму: все можливо. Не має значення, що ми говоримо, головне, щоб ми забиваємо інформаційний канал. І коли глядач, слухач губиться і не розуміє, що відбувається, то їм легше маніпулювати. У нього залишається враження якогось інформаційного фону. Створюється багато-багато контенту, який апелює до раціональних почуттів», - говорить експерт.
На думку Мороза, Україні необхідні інвестиції в медіа-сферу. Поки вони йдуть тільки від олігархів, які відстоюють корпоративні інтереси, вибираючи патріотичну риторику.
«Українським ЗМІ треба будувати все більше і більше довіри. Їм потрібно розповідати, пояснювати. Їм потрібно робити хороший технологічний продукт. Якщо ми подивимося на «кіселевщіну», то вони носять прекрасні костюми, їх техніка коштує мільйони доларів і людина часто купується на це. Якби в Україні більше інвестували в технології, то це б допомогло, але ми знаємо, що мета російських каналів – робота на державну машину, а мета українських – робота на олігархів. І хоча вони і ведуть патріотичну риторику, але відчувається корпоративна пропаганда, і це підриває довіру», - вважає експерт.
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