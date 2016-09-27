Появится ли в Украине эффективная система кибербезопасности?

Как сообщает replyua.net, на рассмотрении Верховной Рады Украины находится законопроект, посвященный созданию национальной системы кибербезопасности. Впервые он был внесен в парламент еще 19 июня 2015 года, однако продвинуться дальше первого чтения законопроекту так и не удалось. Что же стоит у него на пути?
Вопрос кибербезопасности, как и информационной безопасности, являющейся одной из ее составляющих, в Украине стоит очень остро, и события двух последних лет стали тому свидетельством. Эта проблема актуальна не только в Украине – наоборот, к нам она пришла намного позже, чем в технологически развитые страны. По оценкам экспертов в большинстве ведущих стран мира отмечается стойкая тенденция к существенному расширению количества и спектра кибератак с целью нарушения конфиденциальности, целостности и доступности государственных информационных ресурсов, в частности тех, которые циркулируют на объектах критической информационной структуры. Аналитики подчеркивают, что этот совершение этого вида преступлений предугадать намного сложнее, чем все другие.
Стоит отметить, что в каждой стране суть проблемы, как и пути ее решения, находятся на соответствующем ей уровне – в США, к примеру, существуют довольно большие возможности для защиты информации от несанкционированного доступа, однако хакерам из команды Fancy Bear, которых считают российскими, все же удалось взломать почтовый сервер Демократической партии США, частный почтовый сервер Хиллари Клинтон, пробраться в несекретные базы данных Пентагона, скопировать все содержимое почтового ящика российских олимпийских спортсменов, иммигрировавших из-за допингового скандала в США. При этом уровень подготовленности и профессионализм этих преступников американскими спецслужбами был оценен как высочайший – доказать причастность России к этим кибератакам так и не удалось.
В Украине в течение последних лет хакеры несколько раз получали доступ ко многим государственным реестрам и свободно копировали оттуда любую информацию. Последней такой атакой, в частности, стал взлом Единого государственного реестра прав собственности на недвижимое имущество, произошедший в текущем году. Также стоит вспомнить регулярные атаки хакеров на официальные веб-сайты правительственных структур, парламента, и даже самой Службы безопасности Украины, которые так и не привели ни к одному уголовному расследованию. Очевидно, что степень защищенности отечественных информационных ресурсов намного ниже, чем в США, и стоит только радоваться, что они пока не стали объектом оживленного интереса киберпреступников. Тем не менее, Украина уже более двух с половиной лет находится в состоянии гибридной войны, неотъемлемой составляющей которой является информационная война, поэтому такой подход приемлемым быть никак не может.
Украинский ученый Дмитрий Дубов еще в 2013 году выделил основные проблемы, стоящие на пути формированию в Украине надежной системы кибербезопасности. В первую очередь он отметил, что у отечественного законодателя и общества в целом отсутствует однозначное понимание состояния, в котором пребывает условный «отечественный сектор кибербезопасности». Украину нельзя называть в этом вопросе «отсталой» – многие шаги уже сделаны, однако, все же, перед тем как осуществлять какие-либо масштабные преобразования, необходимо проконсультироваться со специалистами из тех стран, которые столкнулись с проблемами кибербезопасности раньше нас и уже имеют в этом вопросе какой-то опыт.
К реально существующим проблемам Дубов отнес: отсутствие в Украине системных нормативных документов, описывающих угрозы Украины в киберпространстве, являющихся основой целостности государственной политики в этой сфере; отсутствие общенациональных межведомственных координационных структур, занимающихся согласованием действий силовых ведомств в случае кибератак; низкий уровень подготовки кадров в этой сфере; уязвимость Украины в IT сфере, в частности из-за того, что нами используются в основном иностранные общедоступные программные продукты и иностранная материально-техническая база, более уязвимые для кибератак; отсутствие отечественных организаций, обеспечивающих защиту от кибератак вроде Avast или Kaspersky Lab, также IT-ТНК типа Yandex или Mail.ru и многое другое. С момента выхода этой публикации прошло уже более трех лет, и за это время агрессия РФ против Украины лишний раз только доказала, насколько Украине необходима национальная система кибербезопасноти и насколько важной составляющей суверенитета Украины является полноценный кибернетический суверенитет государства.
Вышеуказанные проблемы за последние три года были решены только частично – Рада национальной безопасности и обороны Украины подготовила ряд документов, направленных на усовершенствование формирования и реализации государственной политики в сфере информационной безопасности Украины, в частности – Стратегию кибербезопасности Украины, ставшую основным программным актом в этой сфере. В июне текущего года был создан Национальный координационный центр кибербезопасности, как рабочий орган РНБО.
Несколько дней назад в первом чтении был взят за основу проект Закона Украины «Про систему кибербезопасности Украины». Как отмечалось ранее, он пролежал в комитетах парламента более года. Причина этого оказалось довольно банальной – исходя из выводов профильного комитета он просто «сырой» и нуждается в существенной доработке. Так, Комитет по вопросам информатизации и связи, оценил документ следующим образом: «Несмотря на то, что проект закона готовился с учетом его оценки экспертами из США и Европейского союза, он не соответствует основным международными и европейским правовым стандартам. Во многом он просто дублирует положения Стратегии кибербезопасности Украины и содержит неприемлемую и терминологию, во многом не согласованную с действующим законодательством Украины, что будет существенно препятствовать реализации его норм, а также не предусматривает создания целостной системы национальной кибербезопасности». Большинство государственных органов, в том числе СБУ, РНБО, Минобороны Украины, а также научных и частных структур, в частности – Интернет Ассоциация Украины, принимавших участие в его публичном обсуждении и анализе, заявили о необходимости его существенной доработки.
Сложности в принятии этого закона возникли даже на организационном уровне – среди самих инициаторов законопроекта есть депутаты, которые не голосовали за свой же проект. В частности, парламентарии Виктор Король и Максим Поляков не голосовали ни «за», ни «против» поданного ими же проекта закона, хотя, согласно данных системы регистрации присутствия, находились в зале сессионных заседаний ВРУ. Все вышеизложенное говорит о том, что эффективная система кибербезопасности в Украине появится нескоро, и, как повелось, первые ее основы будут заложены «снизу» - самими частными структурами, которые оплатят защиту своих информационных ресурсов за счет современных технических и программных продуктов, к примеру, так, как это уже делают банки Украины.
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