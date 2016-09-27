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Власник "112 Україна" просить притулку в Бельгії

Власник "112 Україна" просить притулку в Бельгії
Власник телевізійного каналу «112 Україна» Подщипков Андрій хоче отримати політичний притулок від бельгійської влади. Про це сьогодні, 27-го вересня, розповів колишній творчий продюсер вищезазначеного телеканалу Зубрицький Віктор, повідомляє «Детектор Медіа», передає replyua.net.

Він заявив, що наразі Подщипков займається питанням щодо отримання політичного притулку в Бельгії. Причиною для отримання статусу політичного біженця став начебто тиск з боку українських політиків. Документи для цього він подав ще на початку поточного року.

В той самий час Зубрицький додав, що Подщипков, з яким він періодично спілкується, перед цим хотів отримати політичний захист у Австрії. «Проте дещо згодом його адвокати вмовили його звернутися за допомогою до Брюсселя. Адже саме там він наразі і проживає», - розповів Зубрицький. Як повідомлялося раніше, народний депутат України, якого підозрюють у розтраті державних коштів, який переховується наразі у Лондоні, Олександр Онищенко заявив, що за його посередництва президент України Петро Порошенко хотів купити телеканал «112 Україна». В той самий час Подщипков заявив, що відмовився продавати канал за заниженою ціною.

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