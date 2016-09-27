Причина вибуху на воєнному полігоні досі не встановлена

В результаті проведення слідства та кількох експертиз стало відомо, що міномет «Молот», який вибухнув на миколаївському полігоні 25-го липня, був у належному стані. Отже причина не в ньому. Про це сьогодні, 27-го вересня, під час прес-конференції розповів керівник озброєння Збройних сил України Шевцов Миколи, передає replyua.net.
«Технічні несправності міномета не стали причиною загибелі кількох людей», - заявив він, посилаючись на дані експертизи, яке проводило слідство. Представник ЗСУ вважає, що причиною трагедії стала несправна міна, яка була опущена в міномет. На запитання від кореспондентів щодо того, чи могли військові випадково зарядити у міномет дві міни, Шевцов відповів: «Даний варіант також було розглянуто, проте він підтвердження не знайшов».
Як зазначалося раніше, під час військових навчань на Широколанівському полігоні що у Миколаївській області 25-го липня 2016 року приблизно об 11-й ранку з невідомих причин розірвався міномет калібром 120 міліметрів. На наступний день військова прокуратура Миколаївського гарнізону розпочала займатися слідством щодо порушення правил користування та техніки безпеки під час використання зброї.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter