валюта
СпецтемаКобзон сделал самое неожиданное заявление о Крыме

Причина вибуху на воєнному полігоні досі не встановлена

Причина вибуху на воєнному полігоні досі не встановлена
В результаті проведення слідства та кількох експертиз стало відомо, що міномет «Молот», який вибухнув на миколаївському полігоні 25-го липня, був у належному стані. Отже причина не в ньому. Про це сьогодні, 27-го вересня, під час прес-конференції розповів керівник озброєння Збройних сил України Шевцов Миколи, передає replyua.net.

«Технічні несправності міномета не стали причиною загибелі кількох людей», - заявив він, посилаючись на дані експертизи, яке проводило слідство. Представник ЗСУ вважає, що причиною трагедії стала несправна міна, яка була опущена в міномет. На запитання від кореспондентів щодо того, чи могли військові випадково зарядити у міномет дві міни, Шевцов відповів: «Даний варіант також було розглянуто, проте він підтвердження не знайшов».

Як зазначалося раніше, під час військових навчань на Широколанівському полігоні що у Миколаївській області 25-го липня 2016 року приблизно об 11-й ранку з невідомих причин розірвався міномет калібром 120 міліметрів. На наступний день військова прокуратура Миколаївського гарнізону розпочала займатися слідством щодо порушення правил користування та техніки безпеки під час використання зброї.

Горячая тема: Налоговые органы Украины готовят неприятный сюрприз владельцам авто
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
26 сен 2016
14325

Налоговые органы Украины готовят неприятный сюрприз владельцам авто

Как передает replyua.net, в Украине в скором времени может резко подорожать бензин и другие виды топлива. Причиной этого станут изменения налогового законодательства – соответствующий законопроект


Свежие новости

Власник "112 Україна" просить притулку в Бельгії

Причина вибуху на воєнному полігоні досі не встановлена

НБУ заявил о ликвидации еще одного банка

Трамп: во время дебатов мне выключали микрофон

Эксперт: после дебатов стало невозможным определить имя следующего президента США

СМИ «приписали» Брэду Питту еще два романа на стороне

Дітей кримськотатарського захисника хочуть викрасти - адвокат

Мобилизации в Украине не будет, - Минобороны

Серед потенційних покупців Twitter - Microsoft Co

Порошенко заборонив військовим розривати безстрокові контракти

СМИ: и Трамп, и Клинтон лгали на теледебатах

Вступу до НАТО прагнуть майже 45% громадян України

Одесский фуникулер прекратил работу

Шарлиз Терон растолстела до невероятных размеров ради роли в фильме, - фото

Насіров: Всі iPhone 7, які зараз є в Україні - нелегальні

Поклонская увольняется с должности «прокурора»

С 1 октября украинцам придется платить большие штрафы

Новини з зони АТО за минулу добу (26.09.16)

Опрос ВЦИОМ: россияне не отдыхают в Крыму

В зоні розведення сил ситуація спокійна, хоча були зафіксовані вибухи - СММ ОБСЄ

 Новости за день