Дітей кримськотатарського захисника хочуть викрасти - адвокат

Кримська окупаційна влада розпочала знущання над дітьми кримськоготатарського правозахисника Еміра-Усеїна Куку. Про це сьогодні, 27-го вересня, у соціальній мережі Фейсбук розповів його захисник Попков Олександр, повідомляє replyua.net.
Також він нагадав, що перед цим до навчального закладу, де навчаються діти активіста приходили люди, які представлялися працівниками ФСБ та говорили маленьким, що їхній тато зробив погані речі, і тепер буде довго сидіти за це за гратами. «Ми просили самопроголошені місцеві «органи» притягнути цих персонажів до відповідальності. Проте вони почали займатися іншою справою – шукати вину в діях батьків наляканих дітей», - зауважив Попков.
«При цьому «прокуратура» помітила злочин у діяльності батька дітей, який на той час сидів у слідчому ізоляторі, що він нібито сам допустив таку ситуацію, оскільки приділяє своїм дітям недостатню кількість часу. Після чого вони вирішили запросити дітей на допит прости свого батька! Проте їм це не вдалося. Після чого почалася «охота» на дітей, щоб виловити їх без відома батьків. У понеділок інспектор заявилася до школи і вимагала відпустити дітей на дві години раніше. Сьогодні ж вона чатує біля школи, збираючи характеристики на дітей», - розповів адвокат.
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