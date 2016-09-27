валюта
СпецтемаКобзон сделал самое неожиданное заявление о Крыме

Дітей кримськотатарського захисника хочуть викрасти - адвокат

Дітей кримськотатарського захисника хочуть викрасти - адвокат
Кримська окупаційна влада розпочала знущання над дітьми кримськоготатарського правозахисника Еміра-Усеїна Куку. Про це сьогодні, 27-го вересня, у соціальній мережі Фейсбук розповів його захисник Попков Олександр, повідомляє replyua.net.

Також він нагадав, що перед цим до навчального закладу, де навчаються діти активіста приходили люди, які представлялися працівниками ФСБ та говорили маленьким, що їхній тато зробив погані речі, і тепер буде довго сидіти за це за гратами. «Ми просили самопроголошені місцеві «органи» притягнути цих персонажів до відповідальності. Проте вони почали займатися іншою справою – шукати вину в діях батьків наляканих дітей», - зауважив Попков.

«При цьому «прокуратура» помітила злочин у діяльності батька дітей, який на той час сидів у слідчому ізоляторі, що він нібито сам допустив таку ситуацію, оскільки приділяє своїм дітям недостатню кількість часу. Після чого вони вирішили запросити дітей на допит прости свого батька! Проте їм це не вдалося. Після чого почалася «охота» на дітей, щоб виловити їх без відома батьків. У понеділок інспектор заявилася до школи і вимагала відпустити дітей на дві години раніше. Сьогодні ж вона чатує біля школи, збираючи характеристики на дітей», - розповів адвокат.

Горячая тема: Налоговые органы Украины готовят неприятный сюрприз владельцам авто
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
26 сен 2016
14325

Налоговые органы Украины готовят неприятный сюрприз владельцам авто

Как передает replyua.net, в Украине в скором времени может резко подорожать бензин и другие виды топлива. Причиной этого станут изменения налогового законодательства – соответствующий законопроект


Свежие новости

Власник "112 Україна" просить притулку в Бельгії

Причина вибуху на воєнному полігоні досі не встановлена

НБУ заявил о ликвидации еще одного банка

Трамп: во время дебатов мне выключали микрофон

Эксперт: после дебатов стало невозможным определить имя следующего президента США

СМИ «приписали» Брэду Питту еще два романа на стороне

Дітей кримськотатарського захисника хочуть викрасти - адвокат

Мобилизации в Украине не будет, - Минобороны

Серед потенційних покупців Twitter - Microsoft Co

Порошенко заборонив військовим розривати безстрокові контракти

СМИ: и Трамп, и Клинтон лгали на теледебатах

Вступу до НАТО прагнуть майже 45% громадян України

Одесский фуникулер прекратил работу

Шарлиз Терон растолстела до невероятных размеров ради роли в фильме, - фото

Насіров: Всі iPhone 7, які зараз є в Україні - нелегальні

Поклонская увольняется с должности «прокурора»

С 1 октября украинцам придется платить большие штрафы

Новини з зони АТО за минулу добу (26.09.16)

Опрос ВЦИОМ: россияне не отдыхают в Крыму

В зоні розведення сил ситуація спокійна, хоча були зафіксовані вибухи - СММ ОБСЄ

 Новости за день