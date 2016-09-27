Порошенко заборонив військовим розривати безстрокові контракти

Президент України Петро Порошенко наклав вето на закон, який надавав право військовослужбовцям, які підписали безстроковий контракт на початку проведення АТО до кінця «особливого періоду», розривати такі контракти або укладати їх заново. Про це сьогодні, 27-го вересня, розповів заступник керівника Генерального штабу Збройних сил України Володимир Талалай під час свого виступу на прес-конференції у Києві, передає replyua.net.
«Ті зміни, які вступили в дію до закону України щодо звільнення з військової служби бійців, які уклали безстроковий контракт, загрожують обороноздатності країни», - заявив він. Він наголошує, що той закон створював всі умови для одноразового та одночасного звільнення значної кількості контрактників. А це в свою чергу несло серйозну загрозу обороноздатності України, особливо в зоні проведення антитерористичної операції.
В той самий час він запевнив, що Міністерство оборони за Генштаб ЗСУ вдосконалюють цей закон. Його умови мають не загрожувати обороноздатності держави у складний період. Нові зміни будуть компромісні як і для військових, так і для армії. Також Талалай розповів, що до початку 2016-го року в лавах ЗСУ налічувалося 53 тисячі контрактників, серед яких 11 тисяч – мобілізовані військові.
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