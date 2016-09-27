Вступу до НАТО прагнуть майже 45% громадян України

За вступ до Північноатлантичного альянсу у випадку референдуму проголосувало б понад 44 відсотків українців, в той час як 38% - проти членства в НАТО. Про це можна дізнатися з результатів проведеного соціального опитування Центром Разумкова з 9-го по 14-те вересня цього року. Як повідомляє replyua.net, опитування було проведене по всіх регіонах України, за винятком анексованого Криму та окупованих частин Донбасу.
За вступ до НАТО у західних регіонах готові голосувати ¾ населення, в той самий час як 1/10 – проти. У центральній частині України до Північноатлантичного альянсу хотіли б приєднатися 51% мешканців, проте 28% проти такої зміни. На півдні України за – 1/4 , проти – ½. На територіях східних регіонів України за проголосували б лише 19%, в той самий час як проти НАТО – 70%. На Донбасі «за» 1/3 опитаних, а проти – ½.
В той самий час за відновлення позаблокового статусу України виступає третина респондентів; проти – 38%. Позаблоковий статус для України знаходить більшість свої прихильників серед мешканців східних та південних регіонів. В той самий час як проти цього переважно на сході та у центрі країни. На території Донбасу прихильників та противників цього приблизно однаково.
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