Насіров: Всі iPhone 7, які зараз є в Україні - нелегальні

Керівник Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявив, що всі смартфони iPhone 7, які зараз знаходять на території країни, були ввезені нелегальним шляхом. Про це він наголосив під час свого виступу на засіданні уряду 27-го вересня, передає replyua.net.
За його словами, за останні кілька тижнів митники дуже ефективно попрацювали по такій групі товару як смартфон iPhone 7, який нещодавно було презентовано корпорацією Apple. «Подібні речі відбуваються регулярно, коли у світ виходить новий популярний телефон. Всі новітні девайси з’являються на території України переважно нелегальними шляхами. Наразі всі iPhone 7-мі, які знаходять в Україні – ввезені нелегально, а отже підлягають санкціям», - зауважив Насіров.
«У жодної одиниці цього телефону немає сертифікації та відсутнє офіційне оформлення. І якщо ви побачите у когось новий айфон, то можете сміливо заявити такій людині, що вона злочинець. Я сподіваюся, що серед присутніх у цьому залі в кишені зараз не лежить новенький нелегальний iPhone»? – наголосив він. Раніше зазначалося, що 8го вересня 2016 року компанія Apple презентувала нову лінійку продуктів, серед яких головним став смартфон 7-го покоління.
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