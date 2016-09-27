валюта
СпецтемаПавел Нусс: Дождались. «Батькивщина» предложила федерализацию Украины

Глава Нацполіції пояснила, які зміни чекають українців

Глава Нацполіції пояснила, які зміни чекають українців
До пакету змін у законодавстві щодо Національної поліції включать декілька норм, серед який заборона покидати транспортний засіб після зупинки поліцейськими, нові норми відповідальності у разі образи представника правоохоронних органів та збільшення часу на проведення затримання. Про це сьогодні, 27-го вересня, повідомила глава Національної поліції Хатія Деканоідзе під час розмови з кореспондентами після презентації тренінгів для дільничних поліцейських та слідчих Київщини, повідомляє «Інтерфакс», передає replyua.net.

«Пакет змін до законодавства, який наразі готується до передання до Кабінету міністрів та Верховну Раду України, буде не лише розширювати можливості поліцейського при виконанні своїх обов’язків, а й включатиме в себе деякі інші напрямки. Ми підготували низку корисних змін, і я сподіваюся, що парламент та уряд підтримає їх», - зауважила вона.

За словами Деканоідзе, дані зміни допоможуть поліції у боротьбі з правопорушниками, оскільки зараз закон «не на нашій стороні». «Спочатку ви будете підкорятися поліції. Виконувати всі вказівки, які вона вам дає. А вже потім ви зможете оскаржити будь-які її дії через суд та прокуратуру», - запевнила глава поліції.

Горячая тема: Кобзон сделал самое неожиданное заявление о Крыме
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
26 сен 2016
12380

Налоговые органы Украины готовят неприятный сюрприз владельцам авто

Как передает replyua.net, в Украине в скором времени может резко подорожать бензин и другие виды топлива. Причиной этого станут изменения налогового законодательства – соответствующий законопроект


Свежие новости

Глава Нацполіції пояснила, які зміни чекають українців

Эксперты ВОЗ: все население Земли дышит отравленным воздухом

Хто замінував Roshen у Києві?

Наші сапери очистили понад 2.6 тисяч га землі за період АТО - Міноборони

Синоптики: в октябре в Украину вернется «лето»

Дипломат: американцы любят Путина только по одной причине

Тесть нардепа володіє дорогою квартирою в Києві

Эксперты назвали 13 самых ненавистных и раздражающих привычек

"Самопоміч" закликає скликати ВРУ для позачергового засідання та звільнити низку суддів

СМИ Испании: Коноплянка играет все хуже и хуже

В Украине появился новый железнодорожный маршрут

В Беларуси больше 160 тысяч беженцев из Украины

Портников: схема действий российских «бандитов-правоохранителей»

Дебаты Трампа и Клинтон: республиканец троллил Клинтон, демократка пророчила безработицу при миллиардере

Резкий скачок цен на нефть в ожидании встречи ОПЕК

Крымчане жалуются на «вкусные российские деликатесы»

Евродепутат предупредил об «остановке» безвиза для Украины

Ник Вуйчич второй раз посетил Киев

Деньги нашлись: бабушка Кабаевой скупает квартиры у миллионеров

Рассталась еще одна знаменитая голливудская пара

 Новости за день