Глава Нацполіції пояснила, які зміни чекають українців

До пакету змін у законодавстві щодо Національної поліції включать декілька норм, серед який заборона покидати транспортний засіб після зупинки поліцейськими, нові норми відповідальності у разі образи представника правоохоронних органів та збільшення часу на проведення затримання. Про це сьогодні, 27-го вересня, повідомила глава Національної поліції Хатія Деканоідзе під час розмови з кореспондентами після презентації тренінгів для дільничних поліцейських та слідчих Київщини, повідомляє «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Пакет змін до законодавства, який наразі готується до передання до Кабінету міністрів та Верховну Раду України, буде не лише розширювати можливості поліцейського при виконанні своїх обов’язків, а й включатиме в себе деякі інші напрямки. Ми підготували низку корисних змін, і я сподіваюся, що парламент та уряд підтримає їх», - зауважила вона.
За словами Деканоідзе, дані зміни допоможуть поліції у боротьбі з правопорушниками, оскільки зараз закон «не на нашій стороні». «Спочатку ви будете підкорятися поліції. Виконувати всі вказівки, які вона вам дає. А вже потім ви зможете оскаржити будь-які її дії через суд та прокуратуру», - запевнила глава поліції.
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