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Тесть нардепа володіє дорогою квартирою в Києві

Тесть нардепа володіє дорогою квартирою в Києві
Батько дружини депутата Верховної Ради Тригубенка Сергія має у власності п’ятикімнатну квартиру в Печерському районі міста Київ. Про це сьогодні, 27-го вересня, повідомляють «Наші гроші» з посиланням на витяг із реєстру прав на нерухомість, яке з’явилося у їхньому розпорядженні, передає replyua.net.

Кулічковський Олексій, батько Тригубенко Лариси, яка є дружиною народного депутата Сергія Тригубенка, володіє квартирою у столиці на вулиці Передславинській, 30. У квартирі п’ять кімнат; її загальна площа 322 квадратних метри. Тесть нардепа купив собі це помешкання у 2010 році. Наразі у цьому будинку виставлено на продаж семикімнатну квартиру, площа якої складає 340 квадратів, і її ціна – 970 тисяч доларів США (приблизно 25.4 мільйона гривень).

У публічних матеріалах про Олексія Кулічковського інформації майже немає. На протязі 3- років (з 2009 по 2012) він був основоположником житлово-будівельного кооперативу «Атлант Сервіс». Колись цей кооператив отримав безкоштовно землю у Харкові площею майже 3 га. В грудні 2012 року Кулічковський покинув вищевказаний кооператив, а вже наступного року «Атлант Сервіс» перестав діяти. Наразі даний кооператив фігурує у декількох кримінальних справах.

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