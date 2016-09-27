"Самопоміч" закликає скликати ВРУ для позачергового засідання та звільнити низку суддів

Представники парламентської фракції «Самопоміч» закликають керівника Верховної Ради Андрія Парубія скликати позачергове зібрання для того, щоб до кінця поточного місяця встигнути звільнити ряд суддів, які порушили свою присягу. Про це сьогодні, 27-го вересня, повідомляє прес-центр партії, передає replyua.net.
«Верховна Рада України наразі в змозі звільнити низку суддів-порушників. Вони неодноразово нехтували своєю присягою і заслужили на це. Вони під час «Майдану» приймали анти людські рішення, спрямовані на диктатуру. До 30-го вересня Верховна Рада має можливість звільнити їх», - зазначається у інформаційному листі.
Такий поспіх зумовлений тим, що після 30-го вересня починають діяти зміни у Конституції України щодо гілки правосуддя. Після цього парламент більше не зможе звільняти суддів. Цим буде займатися виключно Вища рада правосуддя. Перед цим зібратися для винесення вердикту по суддям пропонували представники «Реанімаційного пакету реформ». Вони наголосили, що ВРУ має зробити свій вирішальний крок у впливі на судову систему, оскільки це необхідно робити прямо зараз. Чергове засідання парламенту заплановане на 4-те жовтня поточного року.
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