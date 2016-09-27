В Украине появился новый железнодорожный маршрут

Несколько дней назад в Украине начал курсировать пассажирский состав прямого сообщения Киев – Измаил. Как передает replyua.net, в «Укрзализныци» рассказали, что билет в плацкартный вагон стоит 184 гривны, в купейный – 316 гривен.
Раньше до Измаила в Одесской области пассажиры были вынуждены добираться только с пересадками, и сначала нужно было доехать до Одессы, а потом еще несколько часов ехать в автобусе, но теперь проблему удалось решить. Благодаря поезду прямого сообщения, дорога из Киева в Измаил будет занимать всего 17 часов. Пассажирский поезд №243 отправляется с вокзала Киева в 17 часов 06 минут, а пребывает в пункт назначения в 9 часов 50 минут. Обратно из Измаила поезд будет отправляться в 17 часов 06 минут, а прибывать на вокзал Киева в 9 часов 54 минуты.
В компании отметили, что этим маршрутом станет удобно пользоваться пассажирам из Казатина, Винницы, Жмеринки, Арциза, Одессы, Вапнярки. Кроме того, прямое сообщение между Измаилом и Киевом позволит 200 тысячам жителям района между Днестровским районом и Дунаем и части Одесской области добираться без пересадок во многие регионы.
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