Портников: схема действий российских «бандитов-правоохранителей»

Самоубийство Геннадия Цыпкалова, «бывшего премьер-министра ЛНР», является распространенной схемой действий для «бандитов-правоохранителей» из России.
Как сообщает replyua.net, такое мнение на сайте newsru.ua высказал журналист Виталий Портников. По его словам, скоро донецкие и луганские бандиты друг друга перебьют, и это произойдет до того, как оккупированный Донбасс вернется в состав Украины. Журналист подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что Цыпкалова уничтожили его же соратники, и они даже не скрывают своих целей, однако в местной «прокуратуре» заявляют о том, что Цыплаков боялся после того, как дал показания на участников «переворота». В «прокуратуре» подчеркнули, пишет Портников, что после дачи показаний «премьер» сильно испугался и повесился.
Такие «самоубийства», уверен журналист, проводятся по распространенной схеме, и сначала из нужных людей «правоохранители» выбивают показания или заставляют подписывать чистые листы бумаги, на которых потом пишут все, что захочется, после чего клиент устраняется за ненадобностью. Похожая схема, считает Портников, в России применяется уже сто лет, и еще совсем недавно Украина тоже жила в этом безумии, но к счастью, постепенно из него выкарабкивается.
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