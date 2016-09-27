Евродепутат предупредил об «остановке» безвиза для Украины

Депутаты Европарламента начали работать над созданием механизма, который позволит на время «заморозить» безвизовый режим с Украиной, если Киев будет «тянуть» с реформированием судебной системы и антикоррупционным законодательством. Как сообщает replyua.net со ссылкой на DW, об этом заявил Сариуш-Вольский, евродупетат от Польши.
По его словам, в Европарламенте действительно работают над механизмами приостановления действия безвиза для Украины, и сейчас этот проект находится только на первой стадии разработки, и вскоре он будет дополнен требованиями к Киеву, направленными на выполнение всех обязательств перед ЕС. Евродепутат подчеркнул, что безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной должен начать работать уже сейчас, однако украинским властям не нужно забывать о взятых на себя обязательствах, поскольку при невыполнении условий безвиз могут «заморозить» на неопределенный срок.
Напомним, что накануне большинство членов комитета по внутренним делам и гражданским свободам Европарламента проголосовали за отмену визового режима с Украиной. Ожидается, что окончательное решение Европарламент вынесет буквально через несколько дней.
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