Йдеться про ліквідацію ненадійних людей – блогер про вбивство Жиліна

Український блогер Олексій Заводюк пояснив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук причини, з яких було усунено низку «польових командирів» терористів з Л/ДНР та «ідеологів російської весни», - про це інформує replyua.net.
За словами блогера, одним із перших «поліг» Беднов. Вбили його з показовою жорстокістю, але не за ідеологію, а за те, що він був мародером і садистом. Мозговий поплатився за ненадійність – його показний романтизм і часті появи на роликах в You Tube, імовірно, здались підозрілими російським кураторам. На їх думку, існувала можливість, що Мозговий може перейти на сторону України чи пропустити бійців ЗСУ – за це він і поплатився. Ні про яку ідейність не йшлося. Дрьомов разом з Козіциним очолював так зване російське козацтво, а там, де козацтво – там і конфлікти, адже це невпорядкована маса вічно п’яних людей, наповнених абсурдними ідеями. На підконтрольній Дрьомову території постійно траплялись вбивства, грабежі, зґвалтування і криваві «розбірки». Власне, за це він і загинув – російські окупанти просто наводили лад.
На думку блогера, щодо Жиліна працює та є сама схема – його вбили, імовірно, за якісь мутні схеми, які він провертав на території РФ. І знову не йдеться про ліквідацію «ідеологів російської весни», бо ніякої ідеології у цих персонажів немає. Це просто «зачистка» від ненадійних і дурних людей, і вона буде продовжуватись ще довго. А це значить, ми «поховаємо» ще не одного російського «польового командира», - підсумував блогер.
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