Первое судебное решение об убытках от российской агрессии вступило в силу

Как информирует replyua.net, иск подавала вынужденная переселенка и бывшая и.о. председателя Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина вместе с общественным движением «Сила права».
«Принимал решение по этому делу районный суд, который еще в марте признал меня вынужденной переселенки в результате агрессии Российской Федерации и оккупации Луганской области. Затем я подала на материальное и моральное возмещение. В конце августа суд обязал Россию возместить мне убытки. Уже 16 числа решение суда вступило в силу», – рассказала Ирина Веригина.
Общественное значение этого дела не в удовлетворении иска одного конкретного человека, а в том, чтобы суд установил факт вынужденного переселения и наложил арест на 3 млрд. долларов российского кредита, который дал Путин Украине при Януковиче. Мы хотели показать, что с российской агрессией надо бороться. Я показала, что этот путь можно пройти. Мы уже выиграли несколько судов по Херсонской, Житомирской, Хмельницкой и Луганской областях по переселенцах, раненых и семей погибших. Сейчас мы будем подавать в суд с целью возмещения убытков. Средства на это мы также возьмем по кредиту, отметила Веригина.
Также экс-глава Луганской ОГА рассказала, что сейчас участвует в другом судебном процессе. «Недавно давала показания в Павлограде о сбитом Ил-76. «Меня вызвали адвокат Виталий Пагасян и родственники погибших. Напомню, что Ил-76 был сбит вблизи Луганска в 2014 году. В результате погибли 49 десантников. Сейчас опрашивают свидетелей. Я выступала со стороны обвинения, то есть со стороны родственников погибших. Я давала показания о том, что высшему руководству сообщили о готовности сбить самолет. Сейчас рассматривается вопрос о том, виновно или не виновно в этой ситуации командование АТО», – отметила Веригина.
По ее словам, также пока никто из террористов, которые сбили самолет, не привлечен к ответственности. Есть заявления, но никаких действий нет. Я давала показания и против Ефремова, но пока эти дела не получили развития, резюмировала Ирина Веригина.
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