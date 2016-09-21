Бильдт: В Украины шансы 50 на 50, чтобы вернуть Крым в ближайшие 10 лет

Экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт среди преимуществ Украины отметил гражданское общество, среди проблем – дешевый популизм в политике.
«Откровенно говоря, Украина имеет маленькие шансы вернуть себе Крым из России в течение ближайших 10 лет», считает Карл Бильдт, экс-министр иностранных дел Швеции и один из самых верных западных сторонников Украины. «Я не был бы удивлен, если это займет больше времени, чем 10 лет. И это нормально, ведь нужно определенное время, которое Украина потратит с умом», - сказал Бильдт.
По его словам, вопрос Украины не входит в число пяти вопросов, стоящих на повестке дня Европейского союза прямо сейчас. Однако, он утверждает, что о Крыме и Украине никто не собирается забывать. «Будьте счастливы, что сегодня никто не вносит Украину и Крым на повестку дня», - сказал Бильдт. - Это значит, что Украина не имеет острого кризиса и движется в правильном направлении».
Бильдт подчеркнул, что Украина остро нуждается во внимании и контроле ЕС, чтобы убедиться, что руководство страны остается на пути реформ. Бильдт вспоминает о блокировании ключевых реформ, в частности, внедрение электронных деклараций для государственных должностных лиц. «Это было грязно», - говорит Бильдт о попытке парламента сорвать реформу деклараций.
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