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Новые подробности о родителях Плотницкого

Новые подробности о родителях Плотницкого
После неожиданного известия о том, что родители Игоря Плотницкого, проживавшие в Воронежской области, скончались из-за отравления грибами, появилась новая информация. Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, раньше родители главаря террористической ЛНР проживали в Черновицкой области, поселке Кельменцы, однако были вынуждены уехать в Россию из-за того, что подвергались осуждению со стороны односельчан.

В сюжете ТСН рассказывается о том, что жители поселка негативно относились к матери и отцу Плотницкого и даже открыто признавались в ненависти к ним. Один из жителей Кельменцов объяснил, что Веня (отец Плотницкого) даже перестал ходить в церковь, потому как ему было стыдно за сына, люди не здоровались с ним, а некоторые в глаза говорили гадости, Игорь в поселок приезжал очень редко. Сосед отметил, что жил рядом около восьми лет, но ни разу Плотницкого не видел, а также не знает, какими были его отношения с родителями, поскольку те о сыне никогда не рассказывали.

Сосед уверен, что о «героических поступках» своего сына они узнавали, как и все остальные жители поселка, - из телевизионных новостей, из газет и из Интернета. Говорят, что родители часто звонили Плотницкому, чтобы пристыдить, но он говорил им, что за месяц зарабатывает такую сумму, которую они не смогут заработать даже за десять лет.

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