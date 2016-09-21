По сравнению с прошлым годом Госбюджет увеличился почти на 200 млрд гривен – Таран

Председатель Центра «Эйдос», эксперт Виктор Таран считает, что бюджет-2017, который составляет чуть более 800 млрд гривен и сегодня уже будет представлен на рассмотрение нардепам, куда оптимистичнее, чем прошлогодний, хотя и имеет очень большой ряд недочетов, передает replyua.net.
«Очень трудно прочитать весь бюджет за то время, которое было отведено. Кроме самого текста бюджета, в него входят еще и приложения. Сейчас мы имеем ключевые показатели, о которых уже можно говорить. Первое, о чем мы можем говорить – бюджет составляет чуть более 800 млрд гривен. По сравнению с прошлым годом бюджет увеличился почти на 200 млрд гривен. Но если мы посмотрим по структуре увеличение доходам, то это внутренние заимствования и сбалансированные полученные доходы – увеличение цен на ренту, акцизные платежи. Самое главное – он не предусматривает увеличения за счет расширения налоговой базы», – отметил Виктор Таран.
Эксперты отмечали, что этот бюджет рассчитывается на реальной налоговой базе и не предполагается, что она будет изменена. Для бизнеса это очень важно. Когда в прошлом году впервые был снижен ЕСВ, Пенсионный фонд этого почти не почувствовал. Очень хорошо, что эта тенденция была сохранена. Именно это начнет легализовать заработную плату, что в перспективе наполнит Пенсионный фонд.
По мнению эксперта, есть один минус – это то, что Верховная Рада до сих пор не утвердила ключевой документ – повестку дня работы на эту сессию. Это значит, что мы совершенно не понимаем, в каком порядке она будет работать и какие приоритеты для работы парламента. На данном этапе мы видим, что повестка дня формируется в ручном режиме. Необходимо расставлять приоритеты важности. К сожалению, сейчас в парламенте нет голосов под повестку дня. Отдельные фракции не дают голоса за повестку дня, потому что хотят пиариться и набирать очки.
Пресс-секретарь Владимира Гройсмана отметил, что Государственный бюджет на 2017 год имеет много особенностей. Он социально ориентированный, он направлен на развитие, он защищен от хищения денег. И самое главное – это честный бюджет. «С таким утверждением я согласен, но частично. Я согласен с тем, что это первый бюджет, который построен на реальных процессах. Это очень важно, потому что раньше, начиная с 2008 года, все правительства жили в долг. Эту порочную практику начала Юлия Тимошенко, которая, придя к власти в 2007 году, начала поднимать социальные стандарты. Этот бюджет имеет еще одну особенность – трехлетнее планирование, которого в истории Украины никогда не было. Правительство прогнозирует микроэкономические показатели, включая рост инфляции, валовой внутренний продукт. Это очень хорошо, так как инвесторы захотят приходить в нашу страну, они смогут понять, куда она будет двигаться», – отметил Виктор Таран.
По субсидиям – вопрос дискуссионный. По мнению экспертной среды, эта реформа не доведена до конца. Субсидии можно монетизировать и выдавать эти деньги людям напрямую. Тогда человек сможет сам решать, куда тратить деньги – на тарифы, на утепление помещения. Если мы говорим о реформе, то этот вопрос надо доводить до конца.
Если говорить об увеличении налогов на силовой блок, то он составлял 159 млрд в проекте бюджета, а на последнем заседании СНБОУ докинули еще 6 млрд. В предыдущей версии бюджета на армию шло 59 млрд, остальная часть денег шла на другие силовые структуры. Мы должны понимать, что когда в стране война, расходы на армию надо увеличивать, при этом повышать контроль за их использованием.
В бюджете прошлых лет и в этом году очень много непонятных расходов. Когда пришла новая команда в Минфин, была предлагаемая идея, которая называется «Бюджет начинается с первой гривны». Предлагалось сделать полный аудит расходов государства. Это бы позволило полностью изменить структуру финансирования бюджета, убрать дублирующие функции, дублирующее финансирование, потому что сейчас у нас по некоторым параметрам происходит двойное финансирование. Мне жаль, что в этом году правительство не рискнуло пойти на это новаторство. Все страны мира идут по функционалу, а не по отраслям. По самым скромным подсчетам эта реформа дала бы возможность более эффективно тратить деньги на 20-30% бюджета.
Эксперт также отметил, что у общественности сейчас достаточно много инструментов, которые позволяют анализировать структуру расходов бюджета. В первую очередь – это портал E-DATA, во вторую очередь – система ProZorro. Но в силу нежелания отдельных органов власти и государственных предприятий выполнять полноценный закон, многое остается в тени. На портале E-DATA зарегистрировались только 45%. Именно поэтому был разработан законопроект, который сейчас представлен в парламент, чтобы усилить ответственность за невыполнение закона. С ProZorro немного легче, но там тоже происходят очень странные вещи. Система ProZorro предусматривает исключительно элемент экономии средств, а не преодоление коррупционных схем. С другой стороны, общественность может видеть эти коррупционные схемы и подавать в соответствующие правоохранительные органы на обжалование.
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