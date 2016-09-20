На Донеччині створюються «безпекові центри» на кшталт «служби 911»

Перший пілотний проект – «Центр безпеки громадян» вже запрацював у Маріуполі. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, інформує replyua.net.
За словами Павла Жебрівського, ідея така: кожна створена в результаті адмінреформи сільська громада Донецької області отримає такий комплексний Центр безпеки, де буде знаходитись пожежно-рятувальна служба, поліція та швидка допомога. За принципом служби «911». Перші три Центри безпеки будуть збудовані цього року в Октябрській сільській, Лиманській міській та Черкаській селищній громадах. На початку листопада буде здано в експлуатацію «Центр безпеки громадян» у Лиманській громаді.
«Такі Центри стануть окрасою сільських громад. Для прикладу, в Черкаській громаді навколо Центру заплановане будівництво дитячого майданчика, спортивного майданчика, відпочинкової зони. А там, дивись, і духовий пожежний оркестр сформується. І на вихідні дні буде зовсім інша атмосфера в громаді», – розповів голова Донецької військово-цивільної адміністрації.
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