Касько рассказал о латвийских миллионах Арбузова и объяснил, что связывает его и Курченко

Как передает replyua.net, бывший заместитель Генерального прокурора Украины Виталий Касько рассказал о том, какие существуют возможные пути реформирования Генпрокуратуры, а также высказал свое мнение по поводу обвинений в свой адрес.
Резонанс в общественности вызвала новость о том, что Латвия нашла 50 миллионов, которые, якобы принадлежат бывшим чиновникам правительства Виктора Януковича. Журналисты связывают их с Арбузовым. Он отрицает. Что это могут быть за деньги? Свое мнение по этому поводу высказал Касько.
«Для того, чтобы выяснить, что это за деньги, нужно провести расследование, доказать связь этих средств с совершением преступлений на территории Украины определенными лицами. Нужно получить необходимую информацию от иностранных коллег и продемонстрировать, что эти деньги были украдены в Украине таким-то лицом таким-то образом, что они оказались в результате определенных транзакций или других сделок за рубежом. В данном случае украинское следствие из-за своей пассивности не предоставило никаких доказательств противоправности или незаконности их происхождения и получения их в результате совершения преступления на территории Украины. Поэтому эти средства были направлены в бюджет Латвии», – объяснил Касько.
По его словам, это не первый случай. Недавно был случай, когда 30 миллионов швейцарских франков было возвращено семье известного украинского судьи хозяйственного суда, который во времена Януковича занимал руководящую должность в Высшем хозяйственном суде. Генеральная прокуратура Лихтенштейна сообщила, что не дождалась от Генеральной прокуратуры Украины, следственных органов никаких доказательств противоправности происхождения этих средств. Из-за бездействия следствия, которое может быть связано либо с коррупцией, средства сквозь пальцы проходят и возвращаются соответствующим подозреваемым или в бюджеты соответствующих стран. Сейчас еще остаются аресты, примененные на основании санкций ЕС, Швейцарии и Лихтенштейна по некоторым людям. Однако если следствие в дальнейшем будет так «работать», то их может ждать та же участь, считает Касько.
В Генпрокуратуре Виталий Касько возглавлял именно направление международной деятельности. Некоторые представители политических сил обвиняют его в том, что он его провалил.
«Если нынешнему руководству Генпрокуратуры так не нравилось, как было организовано международное сотрудничество, когда я этим занимался, у него было 7 месяцев, чтобы коренным образом изменить это. Однако пока я работал в международном управлении аресты со счетов снимались», – уверен Касько.
По его словам, в Украине не было политической воли, не только при последнем прокуроре, но и до этого. Каждый раз проблемы, связанные с бывшими высокопоставленными и арестами их счетов, нужно было пробивать со скандалами. Каждое продление санкций влекло за собой скандалы с ключевым управлением, которое не хотело работать, предоставлять информацию. Каждое продолжение административных санкций давалось из-за давления с нашей стороны. Благодаря нашим хорошим отношениям с зарубежными коллегами и давления в Генеральной прокуратуре удавалось эти санкции продолжать. К сожалению, ситуация не изменилась и сейчас. Главное следственное управление, которое было обязано предоставить доказательства противоправной деятельности, до сих пор не предоставило их. Ни одно уголовное производство в отношении бывших высокопоставленных санкционного списка в суд не направлено. Международный департамент, который не должен к этому иметь никакого отношения, с министерством юстиции подготовили изменения и ввели заочное осуждение, что дало возможность направлять эти дела в суд, несмотря на отсутствие их в Украине.
Виталия Касько упрекают в том, что его компания «Arzinger» в свое время оказывала юридическое сопровождение коррупционным схемам Курченко. Сам же Касько считает такие обвинения надуманными. «Фирма «Arzinger» никогда не была моей компанией. Я действительно около полугода работал партнером этой компании. После этого я уволился и пошел работать в прокуратуру. Эта компания мне лично не принадлежала. Обслуживала ли эта компания тех или иных лиц? Это очень интересный вопрос, который с одной стороны, является адвокатской тайной. Я 6 месяцев работал в этой компании. Могу с уверенностью сказать, что о фамилии Курченко я не слышал, и не знаю этого человека, ни связанных с ним лиц, никогда его не обслуживал, работая в этой компании», – ответил Касько.
Также Виталий Касько предположил, какая должна быть зарплата у прокурора, чтобы он не думал о коррупции. «Давайте представим, что сейчас всем прокурорам дали в 10 раз большую зарплату. Это сразу же приведет к исчезновению коррупции? Я думаю, что нет. Давайте вспомним задержания первого заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры. Этот орган осуществляет расследование по делам бывших чиновников. В этого человека наличными на обысках было изъято более 500 тысяч долларов. Я не вижу смысла в том, чтобы применять один инструмент. Если мы не изменим персонал, мы не достигнем результата. Надо дать материальные возможности новым людям», – отметил экс-первый заместитель Генпрокурора.
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