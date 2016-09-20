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Социологи: большинство подростков Украины пьют и курят

Социологи: большинство подростков Украины пьют и курят
Не меньше 83 процентов подростков в Украине хотя бы раз в жизни пробовали курить или употребляли спиртные напитки. Как передает replyua.net, такие данные предоставили сотрудники Украинского института исследований имени Яременко.

Согласно результатам социологического опроса, проведенного в 2015 году, 83,4 процентов учащихся украинских школ имели опыт курения или употребления алкоголя. В возрасте до 15 лет сигареты и спиртные напитки пробовали не меньше 78 процентов школьников, в возрасте 16-17 лет – не меньше 85 процентов школьников. Эксперты называют такие показатели очень высокими, однако отмечают, что в прошлом году они начали снижаться, поскольку, к примеру, в отчете за 2007 год говорилось о том, что не меньше 91 процента украинских подростков пробовали пить и курить.

В 2011 году этот показатель снизился до 88 процентов, отмечают социологи. Самый «популярный» алкоголь среди подростков – вино, и его пробовали 26 процентов школьников, еще 20 процентов первый раз попробовали пиво, около 18 процентов – различные коктейли и другие слабоалкогольные напитки. Причем большинство школьников отмечали, что без проблем покупают алкоголь в торговых точках.

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