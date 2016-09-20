Рынок труда для молодежи: самые востребованные профессии этой осени

Для многих студентов с приходом осени становится актуальным вопрос поиска работы. Некоторые молодые люди ищут только временную подработку, другие – хорошее место с перспективой на будущее. Как информирует replyua.net, не у всех студентов получается найти работу по специальности, однако благодаря такому опыту они получают новые знания, а также карьерную перспективу.
Портал rabota.ua всегда предлагает множество вакансий для молодых людей, и, по мнению экспертов, именно молодежь имеет больше всего шансов найти достойную работу с хорошей оплатой труда, но для этого могут потребоваться месяцы, а то и годы стажировок, поскольку ни один работодатель не захочет брать человека без опыта. Рынок вакансий, не требующих образования и опыта, с начала прошлого года вырос почти в четыре раза, и такую работу, как правило, выбирают именно студенты. Самое большое количество вакансий зафиксировано в Киеве, далее идет Харьков, на третьем месте расположился Днепр.
Неплохо обстоят дела с трудоустройством во Львове, Одессе, Полтаве, Черкассах и Виннице. В этих городах около двух процентов размещенных вакансий для людей без опыта и образования, однако в столице таких вакансий – 42 процента! Работодатели чаще всего принимают людей без опыта в сферу продаж – на эту отрасль приходится около тридцати процентов объявлений «без опыта работы». На долю сферы производства приходится 11 процентов объявлений «без опыта», но в этой сфере студенты работают редко. В административной сфере не меньше восьми процентов вакансий приходится на молодых людей без опыта и образования. Меньше всего шансов у студентов найти работу в сфере здравоохранения, в банковской системе, в маркетинге, ИТ-сфере и в бухгалтерии.
Что касается оплаты труда, то здесь работодатели явно жадничают и не собираются платить студентам по десять тысяч гривен. Как правило, молодежь в Украине зарабатывает примерно на 15-25 процентов меньше, чем взрослые люди, получающие работу благодаря опыту и образованию. Впрочем, есть и те специальности, которые оплачиваются очень хорошо. Например, если молодой человек учится на адвоката, юриста, ИТ-специалиста или топ-менеджера, у него очень высокие шансы найти высокооплачиваемую работу с последующим карьерным ростом после получения диплома.
Реальные и ожидаемые зарплаты сильно различаются, однако специалисты называют десять отраслей, где молодые люди смогут рассчитывать на приличную оплату своего труда. Больше всего зарабатывают студенты, занятые в ИТ-сфере, - от 4 до 8700 гривен. Также на высокую зарплату могут претендовать студенты, занятые в сферах продаж и телекоммуникаций – от 3500 до 5 000 тысяч гривен. Эксперты отмечают, что не стоит бояться рабочих специальных, поскольку они также хорошо оплачиваются – ежемесячная зарплата может достигать 4-6 тысяч гривен.
Горячая тема: Тарас Березовець: Путін зробив дуже велику помилку
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter