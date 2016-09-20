Гриневич: зарплату учителям повысят на 30 процентов

В проекте бюджета наьследующий год заложен пункт о повышении заработной платы учителям на тридцать процентов. Как информируетreplyua.net, ссылаясь на Укринформ, такое заявление прозвучало от Лилии Гриневич. По словам министра образования и науки, это решение очень важное для всех педагогов, однако хочется, чтобы финансирование было более объемным.
Гриневич также подчеркнула, что в следующем году правительство планирует увеличить расходы на стипендии студентам, и новый бюджет уже реальный – образование стало одним из главных приоритетов правительства на 2017 год. К примеру, рассказала министр, увеличатся расходы на стипендии, однако еще не решен вопрос в их распределении. Напомним, что ранее Кабинет министров Украины одобрил проект закона о бюджете на будущий год. Будут увеличены расходы на образование в стране. Ранее Владимир Гройсман также озвучил основные акценты в госбюджете на будущий год.
По его словам, в приоритете будут образование, программа субсидирования населения, ремонт дорог и многое другое. В свою очередь, Юлия Тимошенко вчера говорила о том, что бюджет на 2017 год приведет к обнищанию украинцев, поскольку в нем нет законных индексаций зарплат.
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