валюта
СпецтемаДанилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру

Гриневич: зарплату учителям повысят на 30 процентов

Гриневич: зарплату учителям повысят на 30 процентов
В проекте бюджета наьследующий год заложен пункт о повышении заработной платы учителям на тридцать процентов. Как информируетreplyua.net, ссылаясь на Укринформ, такое заявление прозвучало от Лилии Гриневич. По словам министра образования и науки, это решение очень важное для всех педагогов, однако хочется, чтобы финансирование было более объемным.

Гриневич также подчеркнула, что в следующем году правительство планирует увеличить расходы на стипендии студентам, и новый бюджет уже реальный – образование стало одним из главных приоритетов правительства на 2017 год. К примеру, рассказала министр, увеличатся расходы на стипендии, однако еще не решен вопрос в их распределении. Напомним, что ранее Кабинет министров Украины одобрил проект закона о бюджете на будущий год. Будут увеличены расходы на образование в стране. Ранее Владимир Гройсман также озвучил основные акценты в госбюджете на будущий год.

По его словам, в приоритете будут образование, программа субсидирования населения, ремонт дорог и многое другое. В свою очередь, Юлия Тимошенко вчера говорила о том, что бюджет на 2017 год приведет к обнищанию украинцев, поскольку в нем нет законных индексаций зарплат.

Горячая тема: Тарас Березовець: Путін зробив дуже велику помилку
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
19 сен 2016
14971

Тимошенко, Бойко и Ляшко объявляют «крестовый поход» против власти, – Нусс

В то время, пока украинский дипломатический корпус во главе с Президентом Украины Петром Порошенко находится в США, чтобы отстоять интересы Украины, ряд лидеров фракций, в частности: «Батькивщины»,

19 сен 2016
12177

Нагорода знайде героя: у ПАРЄ продивились відео знущань над полоненим українцем

Народний депутат від БПП Володимир Ар’єв на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук поділився новинами щодо засудження в ПАРЄ поведінки російського пропагандиста британського походження Грема


Свежие новости

Влажность воздуха и здоровье человека

Бюджет 2017 – краткий анализ от эксперта «Реанимационного пакета реформ»

Ходорковский: нарисовали большинство, но не добились легитимности

Хан выступил с самой позитивной новостью для Украины

Сотник: Тренування у нас з Асадом такі. А що?

Х-Фактор 7 сезон в Украине

Назван самый лучший для жизни украинский город

МВФ як інструмент впливу на українську політику

Гриневич: зарплату учителям повысят на 30 процентов

Карл Волох: Гауссовский метод показывает, что население РФ дает правящей партии весьма скромный результат

Ганапольский: конец мифа о зомбировании россиян

Жебривский: 60 процентов школ на Донбассе – с обучением на украинском

Ученые назвали кошек самыми опасными домашними животными

Рабинович: почему Памфиловой до сих пор нет в санкционном списке?

Пономарь: важные «газовые» новости

Встреча Порошенко и Клинтон

Казанський нагадав, чим прославився Євгеній Жилін (відео)

США вимагає від Росії пояснень

Евродепутат: выборы на Донбассе должны состояться только на условиях Украины

Стало известно о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

 Новости за день