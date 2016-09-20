Жебривский: 60 процентов школ на Донбассе – с обучением на украинском

На подконтрольных Украине территориях в Донецкой области сейчас работают 325 школ, где уроки ведутся только на украинском языке. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Павел Жебривский.
По словам главы военно-гражданской администрации Донецкой области, количество школ, где преподают на украинском языке, увеличилось до 60 процентов, и это хорошие показатели. Жебривский отмечает, что, наверное, Путин даже в страшном сне не мог увидеть, что Донецкая область начнет возвращаться к украинским корням после так называемой «русской весны». Главы администрации пишет, что только в Донецкой области, на тех территориях, которые контролируются Киевом, 325 общеобразовательных учреждений проводят занятия исключительно на украинском, и это 60 процентов от общего количества.
В конце текущего года, отмечает Жебривский, будет создана еще 21 опорная школа с государственным языком, а после административной реформы каждая община будет иметь опорную школу. Помимо этого, 1 сентября в украиноязычные учреждения пришло на тысячу учеников больше, чем в прошлом году.
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