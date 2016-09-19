Новые документы «черной бухгалтерии» могут удивить всю Украину, – Трепак

Почему скандал по амбарный книге Партии регионов стих и, как довести дело до реальных громких разоблачений, рассказал бывший первый заместитель председателя СБУ Виктором Трепак, который и принес «темные» списки в НАБУ, передает replyua.net.
«Для меня важен юридический результат расследования. Установление фактов и лиц, совершивших те или иные преступления. Из этого я выходил, когда передавал материалы в НАБУ. Что сейчас происходит с теми материалами, комментарий должен давать НАБУ, но не я. Сразу после того, как материалы были переданы мной в НАБУ, меня допросили. Как заявителя по этому делу, меня проинформировали о том, что открыто уголовное производство, идут следственные действия. Детективы, их процессуальные руководители, прокуроры решают, какие действия проводить», – рассказал Трепак.
Он рассказал, что получил материалы «черной бухгалтерии» уже, когда не был первым заместителя председателя СБУ, получил как гражданин Украины. «Изучив их, давая оценку, имея базовые знания, что такое коррупционное преступление, я понимаю, как документируются преступления такой категории, что такое неправомерная выгода. Я уже оценил их и принял такое решение. Я сделал это публично», – отметил Виктором Трепак.
По его словам, прошла Революция Достоинства. Люди не получили желаемого результата в течение двух лет. Если говорить о том, вижу я там перспективу, безусловно, да. Я не хочу комментировать, кто там есть или кого там нет. Там действительно есть очень интересные фамилии. На сегодня меня беспокоит, что мы начинаем выборочно публиковать те или иные фамилии, политические силы. Все это может использоваться как определенное давление на тех или иных лиц или политические силы. Эти списки не касаются только Партии регионов и, если откроются публично новые документы – они могут удивить всю Украину, подчеркнул экс-первый зампред СБУ.
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