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Ольга Фреймут впервые показала своего избранника

Ольга Фреймут впервые показала своего избранника
В мае этого года телеведущая Ольга Фреймут во второй раз стала мамой, и лишь спустя четыре месяца после родов она решила показать всем отца своего ребенка. Как информирует replyua.net, в своем микроблоге телеведущая разместила два свежих снимка. На одном из них – ее возлюбленный с малышом, а на другом Фреймут прогуливается со своим избранником и с ребенком по Львову.

Напомним, что избранником Фреймут стал Владимир Локотко. Пользователи пришли в восторг от этих снимков, и в комментариях подписчики написали о том, что давно ждали совместную фотографию с малышом. За несколько часов снимок «лайкнули» 37 тысяч пользователей. В комментариях подписчики также осыпали Фреймут комплиментами и писали, что пара очень красивая, и они желают счастья молодой семье. Напомним, что у телеведущей уже есть дочь Злата, которой сейчас десять лет.

Она появилась на свет в браке с гражданином Великобритании по имени Нил, с которым Фреймут разошлась несколько лет назад. Нужно отметить, что, несмотря на рождение ребенка, телеведущая намерена вернуться к своей любимой работе в самое ближайшее время, и поклонники с нетерпением ждут новых программ.

Ольга Фреймут впервые показала своего избранника
Ольга Фреймут впервые показала своего избранника

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