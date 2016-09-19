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СпецтемаЧуркин психанул и в знак протеста покинул заседание Совбеза ООН

Гройсман: благодаря новой госпрограмме украинцы получат бесплатные лекарства

Гройсман: благодаря новой госпрограмме украинцы получат бесплатные лекарства
С помощью новых государственных программ украинцы смогут рассчитывать на получение бесплатных лекарственных препаратов, и эти программы начнут работать уже в следующем году. По информации replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление прозвучало от Владимира Гройсмана.

По словам украинского премьер-министра, лекарственные препараты будут закупаться по более низким ценам благодаря электронным публичным системам закупок. Гройсман подчеркнул, что правительство найдет достаточные ресурсы, которых хватит на то, чтобы в следующем году обеспечить граждан Украины бесплатными препаратами, и в стране будет работать 18 программ, которые ранее не функционировали из-за недостаточного финансирования. Премьер отметил, что речь идет о программах по инсулину, по гипертонии и многих других.

Сейчас в бюджет закладывают ресурсы в размере почти шести миллиардов гривен, и к этим деньгам прибавятся также средства из глобального фонда, а они, в свою очередь, позволят привлечь и международные средства. Лекарственные препараты будут закупаться по низкой цене благодаря электронным системам закупок. Напомним, что ранее Гройсман пообещал украинцам – следующий год будет годом развития страны.

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