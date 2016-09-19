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СпецтемаЧуркин психанул и в знак протеста покинул заседание Совбеза ООН

Пономарь: общая позиция Запада очевидна

Пономарь: общая позиция Запада очевидна
На календаре снова понедельник новой рабочей недели, и она обещает быть очень насыщенной. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, выборы в Госдуму завершились, но еще раньше стало понятно, что непризнание голосования в Крыму является общей позицией всех западных стран.

Многие государства заявили о том, что не собираются признавать выборы в аннексированном Крыму. В ближайшие дни взоры всех украинцев будут прикованы только к Соединенным Штатам – Петр Порошенко, а также Павел Климкин, глава украинского внешнеполитического ведомства, отправились в США, и они примут участие в открытии Генеральной ассамблеи ООН. Украинскому главе предстоит очень много встреч, в частности, с Бараком Обамой, а также и с будущим президентом Штатов.

Кроме того, отмечает Пономарь, нас ожидают новости по сбитому малайзийскому Боингу. У Верховной Рады тоже начинается новая рабочая неделя, и мы с нетерпением ждем принятия важных законопроектов. Еще одна приятная новость-бонус. На утренних торгах цена на нефть так и не поднялась, и баррель сегодня торгуется всего по 46 долларов.

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